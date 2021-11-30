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DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarıyla ilgili fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika

DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarıyla ilgili fotoğrafları ortaya çıktı

30.11.2021 21:21

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyesi olan ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan Metin Gürcan'ın casusluk iddialarıyla ilgili fotoğrafları ortaya çıktı. Görüntülerde Gürcan'ın yabancı bir diplomattan zarf içinde para aldığı görülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terörle mücadele ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan Gürcan, İstanbul'da gözaltına alınmış sonrasında Ankara'ya getirilerek çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince dün tutuklandı.

YABANCI DİPLOMATLARDAN PARA ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Gürcan'ın yabancı diplomatlarla Ankara'da yaptığı görüşmeler sırasında zarf ile para aldığı ve bu parayı banka hesabına yatırdığı görüntüler ortaya çıktı. Görüşmelere ilişkin emniyet ifadesinde Gürcan, talep eden kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini, verdiği danışmanlık hizmeti kapsamındaki bilgilerin herkesin erişimine de açık olduğunu ifade etmişti. Ankara'daki diplomatlarla olan görüşmelerinin sebebini ise, o kişilerle düzenli olarak görüştüğünü, kendilerine analizler sunduğunu ve karşılığında para aldığını söyledi.

DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarına ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı
DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarına ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı
DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarına ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı
DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarına ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı
DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarına ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı
DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarına ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı
DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarıyla ilgili fotoğrafları ortaya çıktı

Ankara Başsavcılığı, İstanbul, Ankara, Sulh, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarıyla ilgili fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarıyla ilgili fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika
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