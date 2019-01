Devlet Her Zaman Yanımızda Oldu"

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda babası şehit düşen Helem Demir, "Benim babam da bir Kürt'tü, Kürtlerin adını kullanarak terör estirenler tarafından öldürüldü. Devleti her zaman Kürtlerin düşmanı olarak tanıtmaya çalıştılar ama gerçek o değil." dedi.



Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin'in eşi Ayfer Yetgin, Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ün eşi Zeytin Bingöl ve Nüfus Müdürü Meltem Bal, 23 Ağustos 2016'da ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik korucusu İdris Demir ve Tarık Aydemir'in ailelerini ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir'in kızı Helem Demir (13), her zaman devletin yanında olduklarını söyledi.



"Babam şehit olduğu günden bu yana devlet her zaman yanımızda oldu"



"Babamın, sözde Kürtlerin hakkını savunanlar tarafından şehit edilmesiyle bizler yetim kaldık." ifadelerini kullanan Demir, şöyle konuştu:



"Benim babam da bir Kürttü, Kürtlerin adını kullanarak terör estirenler tarafından öldürüldü. Devleti her zaman Kürtlerin düşmanı olarak tanıtmaya çalıştılar ama gerçek o değil çünkü babam şehit olduğu günden bu yana devlet her zaman yanımızda oldu. İhtiyaçlarımızı karşıladı ve bize ev yaptırdı. Bugün de devlet büyüklerimizin eşleri bizi ziyarete gelerek yalnız olmadığımızı bize hissettiriyorlar."



Şehit Aydemir'in annesi Makbule Aydemir de "Ben oğlumu bu vatan için toprağa verdim. Devlet büyüklerimiz hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Bugün de eşleri bizi ziyarete gelmişler Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

