Son Dakika Haberleri: Devrilen Beton Mikserinin Sürücüsü Öldü

Devrilen Beton Mikserinin Sürücüsü Öldü

1 saat önce

BODRUM'da, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontolünden çıktığı öne sürülen beton mikseri, devrildikten sonra sürüklenip, refüje çarptı.

Devrilen Beton Mikserinin Sürücüsü Öldü, System.String[]
BODRUM'da, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontolünden çıktığı öne sürülen beton mikseri, devrildikten sonra sürüklenip, refüje çarptı. Kazada sürücü  Mehmet Kılıç (53), yaşamını yitirdi. 

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Bodrum- Milas yolu Güvercinlik Mahalle çıkışında meydana geldi. Bodrum ilçe merkezi yönüne giden Mehmet Kılıç, yönetimindeki plakası öğrenilemeyen beton mikserinin direksiyon kontrolünü, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle yitirdi. Devrilen beton mikseri, bir süre sürüklendikten sonra refüje çarptı. Sürücü Kılıç, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Beton mikseri ise vinçle yoldan kaldırıldı. Mehmet Kılıç'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesi sonrası morga götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:23 Kaynak: DHA

Mehmet Kılıç, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi

Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 12:55:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen Beton Mikserinin Sürücüsü Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]