Devrilen kamyonetteki tüpler bomba gibi patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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Devrilen kamyonetteki tüpler bomba gibi patladı: 2 yaralı

23.05.2022 22:29
Devrilen kamyonetteki tüpler bomba gibi patladı: 2 yaralı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde devrilerek yanmaya başlayan kamyonetteki tüpler bomba gibi patlarken, yaralanan 2 kişi son anda kurtarıldı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde devrilerek yanmaya başlayan kamyonetteki tüpler bomba gibi patlarken, yaralanan 2 kişi son anda kurtarıldı. Jandarma yaşanan patlamalar nedeniyle Ermenek-Sarıveliler yolunu trafiğe kapattı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ermenek-Sarıveliler yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan yüklediği mutfak tüplerini Karaman'ın Ermenek ilçesine getirdiği öğrenilen Mehmet U. (37) yönetimindeki kamyonet, Tepebaşı mevkiine geldiği sırada virajı alamayarak devrildi. Devrilen kamyonet biranda yanmaya başlayarak alev topuna dönerken, sürücü ile yanında bulunan Muzaffer Ö. (50) diğer sürücüler ve vatandaşlar tarafından yaralı vaziyette araçtan çıkarıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla kaldırıldıkları Ermenek Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Jandarma, yanan kamyonetteki tüplerin patlaması nedeniyle tedbir amaçlı Ermenek-Sarıveliler yolunu trafiğe kapattı. Güneyyurt Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında kamyonet demir yığınına döndü. Kamyonetteki tüpler ise yaşanan patlamalar nedeniyle etrafa saçıldı.

"İlk olarak yaralıları kurtardık"

Kazayı duyar duymaz olay yerine gittiğini anlatan Ali Bağcalı, "Evimin önünde bahçede çalışırken biranda kaza oldu. Ben de otomobilime binerek hemen olay yerine gittim. Ben vardığımda yaralı iki arkadaş aracın yanında yerde yatıyordu. Ben gelmeden önce iki kadın kocalarıyla birlikte yaralıları araç içerisinden çıkarmış. Daha sonra araç yanmaya başlayınca yaralıları birlikte araçtan uzaklaştırdık ve ambulansa haber verdik" dedi.

Yangına müdahale eden itfaiye eri Mehmet Süzen, "Olaydan kısa süre sonra 112'den bize ihbar geldi. Biz de itfaiye olarak hemen yola çıkarak kısa sürede olay yerine ulaştık. Biz geldiğimizde halen tüpler patlıyordu. Jandarma tedbir aldıktan ve patlamalar kesildikten sonra hemen yanan araca müdahale ettik ve söndürdük" diye konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

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Çıkan yangında çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı Çıkan yangında çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen kamyonetteki tüpler bomba gibi patladı: 2 yaralı - Son Dakika


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