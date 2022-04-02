Devrilen tırın dorsesinin altında sürüklenen araç sürücüsü öldü - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devrilen tırın altında sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Enes G. (28) idaresindeki 43 AAU 042 plakalı talaş yüklü tır, Tavşanlı- Tunçbilek beldesi yolunun 5. kilometresindeki virajda devrildi.

Aynı yöne giden Ali Özkan'ın (42) kullandığı 43 RT 281 plakalı hafif ticari aracı dorsenin altına alan tır, yaklaşık 100 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dorsenin altında ezilen araçta sıkışan Özkan'ın cesedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan tır şoförü, sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, tırın virajda devrilip hafif ticari aracı altına aldıktan sonra sürüklendiği görülüyor.