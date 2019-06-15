DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de temaslarına başladı.

Görüşmenin ardından CICA aile fotoğrafına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminde; Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in arasında yer aldı.

Devlet ve hükümet başkanları daha sonra Zirve'nin açılış oturumuna geçti.

Görüntü Dökümü

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ın bir araya gelme anları

-Aile fotoğrafı görüntüsü

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