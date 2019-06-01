Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama - 2
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DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama - 2

1 saat önce

Rusya'da bir mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi.

DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama - 2, System.String[]
Rusya'da bir mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yükselen dumanlar şehrin birçok bölgesinden görüldü.

Yerel medya patlamanın Rusya'nın batı kesiminde bulunan Nijniy Novgorod Oblastı'ndaki Dzerjinsk şehrinde meydana geldiğini duyurdu. Mühimmat fabrikasında büyük bir patlama meydana geldiği, bölgeye sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Rus medyası patlamada en 15 kişinin yaralandığını; yaralıların hastanelerde tedavi altına alındıklarını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlama anı/ araç kamerasında

Patlama sonrası yükselen dumanlar

DGS 01.06.2019 - SAAT 13: 04 - Haber Kodu : 190601129


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:53 Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu, Güncel
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