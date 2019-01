Dha İstanbul Bülteni - 5

1 - MALTEPE'DE YANGINDA MAHSUR KALAN 4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDIHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHAMaltepe'de 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.

1 - MALTEPE'DE YANGINDA MAHSUR KALAN 4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA



Maltepe'de 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın sırasında en üst katta bulunan ve dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.



Yangın saat 16.30 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi'nde bulunan binada çıktı. Binanın giriş katındaki dairede ilk belirlemelere göre kömür sobasından kaynaklanan yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Binanın 5. katında bulunan 4'ü çocuk 5 kişi mahsur kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 5 kişinin bulunduğu kata merdiven uzattı. Mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında mahalle sakinleri de panik yaşadı.



Görüntü Dökümü



--------------



-İtfaiye ekiplerinin mahsur kalan insanları kurtarması



-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları



-Yangını izleyen vatandaşlar



-Kurtarılan kadın ile röp



-Binada yangın çıktığını öğrenerek panik olan kadın



-Yangın çıktığını öğrenen kadın ile röp



-Yangın çıkan daire



-Yangın çıkan daire sakiniyle röp



-genel ve detay



·



=====================



2- ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,



Esenyurt Hürriyet Mahallesi Üveyik Sokak üzerinde bulunan beş katlı bir apartmanın asansör boşluğunda saat 16.15'te yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangını gören apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Apartmandan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, duman yüzünden üst katlarda 5 kişi mahsur kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, itfaiye merdiveniyle 5 kişiyi kurtardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmaken, itfaiye apartmanda duman tahliyesi yaptı.



Görüntü dökümü:



----------------



-İtfaiye ekipleri



-Apartmandan çıkan dumanlar



-Vatandaşların görüntüsü



-İtfaiyenin mahsur kalanları kurtarması



-Genel ve detaylar



=============================



3- SARIYER'DE OTOMOBİL AMBULANSA ÇARPTI: 2 YARALI (1)



Haber-Kamera: Özgür EREN/İSTANBUL,



Sarıyer Büyükdere Caddesi Darüşşafaka Mevkii'nde saat 16.00 sıralarında bir otomobil, ambulansa çarptı. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapanırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Araçların yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediyor.



Görüntü dökümü:



----------------



-Olay yeri



-Ambulansın görüntüsü



-Ters dönen araç



-Genel ve detaylar



==========================



4- İMAMOĞLU, SULTANBEYLİ'Yİ DOLAŞTI



Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL,



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ilçe gezilerine Sultanbeyli ile devam etti.



İmamoğlu'nun Sultanbeyli mesaisi Hasan Paşa Muhtarı Orhan Bahadır'ı ziyaretiyle başladı. Bahadır ile sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, "cesur yürek" olarak nitelendirdiği muhtarlarla ilgili özel projeleri olduğunu vurguladı. İmamoğlu, Bahadır'ı, önümüzdeki Pazar günü gerçekleştirilecekleri "muhtarlar toplantısı"na davet etti.



Daha sonra Sultanbeyli Çarşamba pazarına gelen İmamoğlu, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu, pazar gezisinin en ilginç diyalogunu Maruze Keleş adlı bir vatandaşla yaşadı. Önce İmamoğlu ile geçim sıkıntısı üzerine bir süre sohbet eden Keleş, İmamoğlu'na "Sen Tayyip Erdoğan'a bağlı değilsen oy yok.ö dedi. İmamoğlu'nun da "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyım" demesi üzerine, Keleş, "Yok yok onlardan iş olmaz. O Türkiye"yi yer bitirir. Tayyip Erdoğan biriktirdi, o da gelir yer. Aynı Suriyeliler gibi oluruz. Biz Suriyelileri kabul ettik ama bizi kimse kabul etmez. Ben 15 günlük evliydim. Evliliğimi anlamadım. Tüp kuyruklarında, yağ kuyruklarında durduk. Onun zamanında her yer çöptü.ö ifadelerini kullandı. Sohbetin devamında, "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" diyen Keleş'e, İmamoğlu, "Oyunuzu değil, duanızı istiyorum. Seçileceğim, gelip böreklerini, ketelerini yiyeceğim. Enerji alıp, 5 yıl deli gibi çalışacağım" şeklinde yanıt verdi.



ESNAF ODALARINI ZİYARET ETTİ



Pazarda alışveriş de yapan İmamoğlu, bir tezgahtan tarak alıp, takım tutan gazetecilere renklerine göre hediye etti. İmamoğlu, başka bir tezgahtan da muz aldı. Vatandaşın dertlerini dinleyen ve iyi dileklerini alan İmamoğlu, esnafla ve meydanda oturan Sultanbeyli sakinleriyle de sohbet etme imkanı buldu. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile de bir süre ayaküstü sohbet eden İmamoğlu, daha sonra Sultanbeyli Şoförler Odası ve Esnaf Odası ile Oto Sanayi esnafına ziyaretlerde bulundu.



Görüntü dökümü:



-----------------



-İmamoğlu'nun Hasan Paşa Mahalle Muhtarlığı'na ziyaret



-Çarşamba pazarına ziyaret



-İmamoğlu'nun esnaf ile sohbet etmesi



-Maruze Keleş ile sohbet



-İmamoğlu'nun alışveriş yapması



-Sultanbeyli Şoförler Odası'na ziyaret



-Esnaf Odası'na ziyaret



============================



5- DEAŞ'IN MAKET UÇAKLA SALDIRI HAZIRLIĞI DAVASINDA TUTUKLU SANIK KALMADI



Şengüler YEŞİL/İstanbul, - TERÖR örgütü DEAŞ adına İstanbul'da maket uçaklarla bombalı saldırı düzenleyecekleri iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Çeçen uyruklu 3 sanık tahliye oldu. 8 sanıklı davada tutuklu sanık kalmadı.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Bekkhan Alimkhanov, Hassan Orstho, Kyuri Khatsaev ve tutuksuz sanıklar Salman Dakaev, Aza Bepcahoba, Zukra Borchashvili ve Fatma Altıntaş, avukatları ile hazır bulunduruldu.



Mahkeme heyetinin değiştiği 9'uncu celsede önceki duruşma zabıtları okundu. Rusça ve Almanca tercümanlar aracılığıyla alınan sanık savunmaları zapta geçirildi. Mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini, mevcut delil durumunu ve tutuklulukta geçirdiği sürelerini değerlendirerek yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulayarak tahliyesine karar verdi. Heyet ayrıca tutuksuz yargılanan 5 sanığın da yurtdışı yasağı haricindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.



Sanıkların 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.



==========================



(geniş haber)



6- İBRAHİM TATLISES ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA



Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı son yolculuğuna uğurlandı.



Leyla Tatlı, ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine sanat ve siyaset dünyasından bir çok isim katıldı. Cenaze namazı öncesinde İbrahim Tatlıses caminin önünde bulunan aracında taziyeleri kabul etti. Daha sonra annesinin tabutunun başına gelen Tatlıses kendisine getirilen bir sandalyede bir süre oturarak dua etti ve tekrar aracına döndü.



ÇOK ZOR BİR GÜN SÖYLENECEK ÇOK BİR ŞEY YOK"



Törende İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, eski eşleri Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız taziyeleri kabul etti.



Derya Tuna cenaze öncesi, "Ne söyleyeyim vay gidene" dedi. Dilan Çıtak ise "Çok zor bir gün söylenecek çok bir şey yok" diye konuştu.



Gülben Ergen, anne kaybetmenin çok zor olduğunu belirtirken Hülya Avşar da, "Her şekilde üzücü, mekanı cennet olsun" dedi.



Eski bakanlardan Mehmet Ağar da, Tatlıses'e taziyelerini ilettikten sonra, "Böyle acı bir günde biz de acıyı paylaşmaya geldik. İbrahim bizim her acımız da yanımızda oldu. Allah sabır versin" şeklinde konuştu.



Orhan Gencebay ise "Anne deyince akan sular durur. Allah, İbo'ya ve ailesine sabır versin" şeklinde konuştu



Görüntü Dökümü:



-------------------



Cenazeden görüntüler



İbrahim Tatlıses'in görüntüsü



Gülben Ergen ile röportaj



Derya Tuna ile röportaj



Dilan Çıtak ile röportaj



Alişan ile röportaj



Hülya Avşar ile röportaj



Mehmet Ağar ile röportaj



İbrahim Tatlıses'in içinde beklediği araç



Orhan Gencebay ile röportaj



Cenaze namazının kılınması



Cenazeye katılanların görüntüsü



Detaylar



=============================



7- GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ İÇİN PROTESTO



Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ/ İSTANBUL,



Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı iddia edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cemil Kılıç, Eğitim-İş Sendika üyesi bir grubun desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı.



Rami'de bulunan bir okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaparken, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı iddia edilen Cemil Kılıç ile Eğitim-İş Sendikası üyesi yaklaşık 100 kişi, Fatih'te bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplandı. "Cemil Kılıç yalnız değildir","Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları atan grup, Cemil Kılıç'ın görevinden alınmasına tepki gösterdi. Grup adına basın açıklamasında bulunan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, sendika yöneticileri ve aynı zamanda iyi bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğunu ifade ettiği Cemil Kılıç'ın yanında olduklarını vurguladı.







"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"



Görevinden alınarak hakkında soruşturma başlatılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cemil Kılıç ise, "Mücadelemiz devam edecek. Cumhuriyet değerlerini savunmaya devam edeceğiz. Atatürk devrimlerini savunmaya devam edeceğiz. Demokratik, laik, bilimsel ve ulusal eğitimi savunacağız. İnanç özgürlüğünü savunacağız. İnanç özgürlüğü sadece inanma özgürlüğü değil, aynı zamanda inanmama ve farklı inanma özgürlüğüdür. Farklı inanışlara da tahammül etmektir. İnanmamaya da hoşgörüyle yaklaşmaktır. Saygılı olmaktır. Biz bu özgürlüklerin savunucusuyuz. Halkımızın birlik ve bütünlüğünün savunucusuyuz. Bölücü değil birleştirici, ayrıştırıcı değil bütünleştiriciyiz. Biz çünkü büyük Atatürk'ün inşa ettiği modern Türk ulusunun, Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurlu yurttaşlarıyız" dedi.



Cemil Kılıç, sosyal medyada ölümle tehdit edildiğini dile getirerek," Nasıl devletimizin yurttaşıysak, devletimiz bizim güvenliğimizi sağlamak zorundadır. Kendimi güvende hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:



-------------------



-Görevden alınan Cemil Kılıç'ın açıklamaları



Eğitim- İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım'ın açıklamaları



Sloganlardan görüntü



Gruptan görüntü



Genel ve detaylar







=============================



8- KAZINI YEDİĞİ İÇİN KÖPEĞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Avcılar'da kazlarından birini öldürdüğünü iddia ettiği köpeğini, av tüfeği ile vurarak öldürmekten gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Firuzköy Mahallesi'ndeki Gölboyu Caddesi'ndeki bir at çiftliğinin sahibi Ali Rıza A, kendisine ait 'Çin Arslanı' cinsi "Chow Chow' ismini verdiği köpeği başından vurarak öldürdüğüne yönelik bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Videoda, Ali Rıza A'nın, arazide ölü köpeğinin başına gittiği, burada, "Tanesi 150 liradan iki tane kaz. Şimdi kaybolacaktı zor buldum. Bir tanesi kayboldu, Üç tanesi 450 milyon yapıyor. Ben kazları yemek için satmıyorum. Toplaşıp yeriz, Chow Chow kazları yiyor, koparıyor kafasını üstüne çöküyor, uçuruyor, kaçırıyor. Eeee, Chow chow efendi; her şey olacağına varırmış. Sen burada rahat uyu. Chow Chow'un eseri, kazın biri kayıp, komple kayıp. İkisi de burada. Taa aşağıya uçmuş bahçıvanların tarlasına. Chow Chow da layığını buldu. Çektiği adrese ulaştırdım chow chow'u" dediği görüldü.



KÖPEĞİ VURMADIĞINI SÖYLEDİ



Polis ekipleri, yapılan ihbar üzerine dün akşam saatlerinde köpeğini vurduğu iddia edilen Ali Rıza A.'yı gözaltına aldı. At yetiştiricisi şüpheli polise verdiği ifadesinde söz konusu videoyu kendisinin çektiğini ancak, köpeği kendisinin vurmadığını ileri sürdü. Sağlık muayenesinden geçirilen şüphelinin Kars'taki 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan arandığı belirlendi.



Bu sabah saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen şüpheli burada da suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



ÇİFTLİK MÜHÜRLENDİ, 5 BİN LİRA CEZA KESİLDİ



Bu arada Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bugün öğle saatlerinde Firuzköy Mahallesi'ne giderek çiftliği, Türkiye Binicilik Federasyon Binicilik Tesisleri yeterlilik talimatı, ilgili makamlardan herhangi bir izinlerinin bulunmaması nedeniyle tedbiren faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin tutanak hazırlayarak mühürledi. Ekipler, burada bulunan kimliksiz olduğu belirlenen 3 köpeği alarak belediyeye ait hayvan barınağına götürdü. Tarım İl Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı denetimde, sahibi tarafından vurularak öldürüldüğü öne sürülen köpeği arama çalışması yapıldı. Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü sosyal medyadaki görüntülere dayanarak, 5199 sayılı yasanın 6'ncı maddesini düzenleyen "Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması" maddesinde yer alan" sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktırö hükmü uyarınca yaklaşık 5 bin TL para cezasını öngören tutanağı Avcılar Kaymakamlığı'na gönderdi. Kaymakamlığın da onayıyla bu para cezasının Mal Müdürlüğü tarafından çiftlik sahibinden tahsil edileceği belirtildi.



Görüntü dökümü:



--------------------



-Çiftlik sahibinin çektiği videodaki görüntüler



-Köpeğini öldürdüğü öne sürülen şüphelinin çiftliğine giden ekipler



-Çiftlik sahibi polislerin arasında



-Çiftlik mühürlenirken



-Çiftlikteki köpeklerden biri zabıta ekipleri tarafından götürülürken

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kadın Kuaförü Görünümlü Kürtaj Merkezine Baskın! İçeriden Çıkanlar Kan Dondurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yeni Metro ve Metrobüs Hatlarının Güzergahlarını Açıkladı

Fanatik Fenerbahçeli Bir Taraftar, Futbolculara Destek İçin İzmir'den İstanbul'a Koşuyor

Esenler'de Vatandaşların Üzerine İş Yeri Tabelası Düştü: 4 Yaralı