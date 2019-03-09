Dha İstanbul - D-100'de Taksi Takla Attı
44 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHAD-100 Karayolu Kadıköy mevkiinde kaza yapan taksi takla attı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA D-100 Karayolu Kadıköy
mevkiinde kaza yapan taksi takla attı.
D-100 Karayolu Kadıköy mevkii Ankara
istikametinde meydana geldi. Bir otomobilin arkadan çarptığı taksi takla atarak ters döndü.
Kazada müşterinin olmadığı taksinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu oluştu. Ters dönen taksinin çekici tarafından kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Ters dönen taksinin görüntüsü
-Kazaya karışan aracın görüntüsü
-Trafikten görüntü
-Vatandaşlar ile röp
-Genel ve detay görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:41 Kaynak: DHA
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