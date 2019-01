Dha Yurt Bülteni-10

1)BAKAN TURHAN: ANTALYA'YI İZMİR'E OTOYOL VE HIZLI TRENLE BAĞLAYACAĞIZ



ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Antalya'yı yakın gelecekte İzmir'e otoyol ve hızlı trenle bağlamayı planladıklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Antalya'da bir dizi programa katıldı. Türk Hava Yolları'nın (THY) Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki bir oteldeki basına kapalı toplantısına katılan Turhan, ardından inşaat çalışmaları devam eden Serbest Bölge Kavşağı'ndaki şantiyede yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Bahtılı bölgesindeki tesislerine gelen Bakan Turhan, aldığı brifing sonrası gazetecilere açıklama yaptı.



ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÖPRÜLÜ KAVŞAKLARI TAMAMLANACAK



Bakan Cahit Turhan, Antalya'nın hızlı gelişen bir il olduğunu belirterek, turizm ve tarım ürünlerindeki artış nedeniyle yol trafiğinde hızlı artış gösterdiğini söyledi. Çevre illerle olan karayolu bağlantılarının önemli bir bölümünü bölünmüş hale getirdiklerini dile getiren Turhan, bazı bölgelerde hemzemin kavşakların trafiği akıtmada zorlandığını kaydetti. Turhan, "Özellikle merkezde yollarımızda kesişen önemli aksların birleştiği yerde köprülü kavşaklar yapma ihtiyacı doğuyor. Antalya sahil yolu ve Burdur-Kemer istikametinde bulunan Sanayi Köprülü Kavşak, yazın tıkanan bir kavşaktı. Burayı köprülü kavşak haline getiriyoruz. Organize Sanayi Bölgesi kavşağı inşallah önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanarak köprülü kavşak haline gelecek ve kesintisiz trafik akım olarak hizmet verecek" dedi.



KRİTİK NOKTALARA VİYADÜK VE TÜNEL



Antalya'nın komşu iller ile olan bağlantısında da çalışmaların devam ettiğini aktaran Turhan, Akdeniz Sahil Yolu'nun Mersin istikameti ve Fethiye-Muğla istikametinde bölünmüş yol çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Antalya'yı Anadolu'nun iç kesimlere bağlayan güzergahlarda iyileştirme çalışmaları yaptıklarını belirten Turhan, "Afyon-Burdur istikameti, Konya istikameti, Alanya ile Konya'ya bağlantısını sağlayan Hadim Taşkent- Alanya yolunda (Kuş Yuvası) iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Torosların bulunduğu bu arazide ağırlıklı olarak tünel ve viyadüklerle standartları yükseltme çalışmalarımız devam ediyor. Bazı kritik noktalardaki tünel ve viyadüklerin projelerinde çalışmaları hızlandırdık. Kısa sürede bunları tamamladığımızda Antalya'nın ulaşımı daha rahat ve kolay bir seviyeye gelecek" diye konuştu.



ANTALYA-İZMİR ARASINDA OTOYOL VE HIZLI TREN



Gazipaşa balıkçı barınağı ve yat limanı ile Demre yat limanı çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Bakan Turhan, bu yıl içinde hizmete açmayı planladıklarını aktardı. Turhan, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Antalya'ya bugüne kadar yaptığımız yatırımların tutarı 11 milyar liraya yaklaştı. Bunun 1 milyarlık kısmı yap-işlet-devret yöntemiyle yapıldı. Antalya ve Gazipaşa havalimanları bu yöntemle oluşturuldu. Antalya'yı yakın gelecekte İzmir'e otoyol ve hızlı tren ile bağlamayı planlıyoruz. Bununla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu çalışmayı yatırım programına alarak yapım çalışmalarını planlıyoruz."



2)HASTA YAKINININ KADIN DOKTORA SALDIRISINA TEPKİ GÖSTERİLDİ



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'a (46), bir hasta yakını tarafından fiziksel saldırıda bulunulmasına basın açıklamasıyla tepki gösterildi. Turgutlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda; kanser hastası annesiyle birlikte hastaneye gelen Mustafa F. (26), Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'dan, kendilerine öncelik vermesini istedi. Bu isetiği kabul edilmeyen Mustafa F., Dr. Uygun'la tartışmaya başladı. Mustafa F., tartışma sırasında Dr. Nalan Uygun'un başına yumruk atıp, boğazını sıktı, ardından annesiyle birlikte hastaneden ayrıldı. Dr. Uygun'un şikayeti üzerine harekete geçen polis, Mustafa F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Mustafa F., emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi. Dr. Nalan Uygun'un beyin cerrahisi kliniğindeki tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.



HASTANE BAHÇESİNDE TOPLANDILAR



Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, bugün saat 11.00'de, sağlık çalışanlarıyla birlikte Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Doktora yönelik saldırıyı protesto eden Yemenici, "Sağlık çalışanlarımızın her ne sebeple olursa olsun maruz kaldığı şiddete asla sessiz kalmayız, kalmayacağımızı vurgulamak istiyoruz. Sağlık alanında çalışanlarımızın, ülkemizde son 15 yılda fedakarlı ve özverili çalışmalarıyla önemli gelişmeler yaşandı. Vatandaşın sağlık hizmetine ulaşımı arttı, memnuniyet yüzde 30'lardan yüzde 80'lere çıktı. Hal böyleyken şiddet vakaları, sağlık çalışanlarımızı son derece olumsuz etkilenmektedir. Dr. Nalan Uygun, poliklinik muayenesi gerçekleştirdiği sırada, sıra fişi almadan tedavi ettirmek isteyen hasta yakının fiziki şiddetine maruz kaldı. Şiddet sonucu hayati tehlikesi olup, beyin cerrahisi kliniğine yatırıldı. Şu an sağlık durumu biraz daha iyi. Tarafımızca derhal harekete geçilip, konuyla ilgili hukuki işlemler takibe alınmıştır. Şiddeti tekrar kınıyor, hasta ve hasta yakınlarını şifa veren ellere vefaya davet ediyorum. Kıymetli meslektaşıma Allah'tan şifalar diliyorum" dedi.



3)ADANA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 38 ASKER ADLİYEDE



ADANA merkezli 20 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında albay, yarbay ve yüzbaşı rütbelerinde muvazzaf subayların da bulunduğu 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgütün askeri mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon ile iletişim kurdukları' öne sürülen aralarında albay, yarbay ve yüzbaşı rütbelerinde subayların da bulunduğu 42'si muvazzaf, 52 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 10 Ocak günü, şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Adana merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 38 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli ise aranıyor.



4)HORMONU EKSİK KANGAL KÖPEĞİ, YAVRULARINI YİYOR



SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya, 5 buçuk yılda tamamladığı çalışmada Kangal çoban köpeklerinde görünen bir hormon eksiliğinin yavrularını yemesine neden olduğunu ispatladı. Koçkaya, çalışmasının çok önemli uluslararası bir bilimsel dergide yayınlanarak literatüre girdiğini söyledi. Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Fizyolojisi Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya, köylülerden ve köpek yetiştiricilerinden Kangal köpeklerinin doğum yaptıktan sonra 10 gün içerisinde yavrularını yemeleri veya zarar vererek öldürmeleri yönündeki şikayetleri üzerine 5 yıl önce çalışma başlattı. Koçkaya önce yavrularını yiyen anne köpekleri tespit ederek çalışmasına başladı. Ardından 15 yavrusunu yiyen anne köpek üzerine yoğunlaştı. Yavrulayan köpeklerin davranışlarını takip etmek için doğuma yakın kulübelere kamera yerleştiren, saf ırk olup olmadıklarını ve kan değerlerini belirleyen Koçkaya, kan değerlerinin sonucunda yavrularını yiyen tüm köpeklerde hormon eksikliği olduğunu tespit etti. Bu tür köpeklerin doğumdan sonra 10-15 gün içerisinde yavrularını yediği, uluslararası bir dergide yayımlanarak literatüre geçti. İlk kez yapılan bu çalışma, yurt dışındaki bazı hayvanat bahçelerinin ve hayvanseverlerin ilgisini çekti.



'HORMON EKSİKLİĞİ YAVRULARINA ZARAR VERDİRİYOR'



Araştırmasını anlatan Koçkaya, köylülerin şikayeti üzerine çalışmayı başlattığını belirterek, "Köylülerimiz yavrularını telef ettikleri için ya anneleri azat etme ya da uzaklaştırma boyutuna gidiyordu. Bu da hem Kangal köpeklerinin geleceği, hem de ekonomik açıdan büyük bir kayıptı ve biz bunun önüne geçebilmek için çalışmaya başladık. O dönem 15 yavrusunu yiyen bir Kangal köpeği bulduk. Şu anda bu tür köpekleri koruyoruz. Bu Kangal köpeklerini takip ettiğimizde, her doğumda kendi yavrularının tamamını 10 gün içerisinde ya bütünüyle, ya da kafa veya ayak kısımlarını yediklerini gördük. Buna yönelik geniş bir araştırma yapmaya başladık. Hayvanların davranışları üzerinden hareket ettik. Önce 20 neden sıraladık. Bu 20 nedeni elemine ede ede esas sorunun hormon yetersizliği olduğunu tespit ettik. Daha sonra bu çalışmamızın sonucunu dünyanın en iyi davranış dergilerinden bir tanesinde yayınladık ve dünyada yapılan ilk çalışma olarak literatüre geçti. Daha sonra bize ulaşmak isteyenler oldu. Özellikle İngiltere'de hayvanat bahçesinin veteriner hekimi bize ulaştı. Hayvanat bahçesinde bir ayının 2 yavrusunu telef ettiğini belirterek yardım istendi. Biz şu an Kangal köpeği üzerinde duruyoruz. İnşallah bir tedavi protokolü geliştirip bu hayvanlarımızın telef olmasının önüne geçeceğiz" dedi.



HER 100 KANGALDAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR



Yapılan çalışmalarda yüzde 1'lik bir oran tespit ettiklerini belirten Koçkaya "Bizim için yüksek bir oran. Yaklaşık 30 köpek üzerinde çalıştık. Bunlardan 15'i yavrusunu yiyen köpekler. 15'i normal köpekler. Bu çalışmayı üniversitemizin Biyokimya Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Nazlı Ercan ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalından Yasemin Sargıl Demirbaş ile birlikte yaptık. Doğum yapmaya yakın Kangal köpeklerinin yuvalarına kamera yerleştirerek davranışlarını takip ettik. Annelerin yavrularını yeme durumuna karşı davranış sergilediğini tespit ettik. Çünkü yavrularını yalama şeklinde yaklaşıp bir süre sonra yavruları ısırarak, zarar vererek hatta tamamını yemeleri bize normal gelmedi. Laboratuvarda çalışmalarında elde ettiğimiz hormon eksikliği, beyinde dopamin ve seratonin reseptörlerini etkileyerek hayvanlarda anksiyeteye neden olduğunu da laboratuvar şartlarıyla da koyduk. Böylelikle hem davranış hem de laboratuvarla bir anksiyete tablosu olduğunu ortaya koyduk" diye konuştu.



Koçkaya, bu sorunu ortadan kaldırmak için tedavi üzerinde çalıştıklarını, şu anda yapılan denemelerden olumlu sonuçlar aldıklarını ifade etti.



5)GAZİANTEP'TE CHP'NİN YENİ İL BAŞKANI GÖREVE BAŞLADI



CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atanan Melih Meriç, İl Başkanlığı binasında düzenlenen törenle görevi devraldı.



Cumhuriyet Partisi Gaziantep İl Başkanlığı binasında düzenlenen devir teslim törenine CHP İl Başkanı Melih Meriç'in yanı sıra, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, eski İl Başkanı Hayri Sucu ve partililer katıldı.



Anti demokratik bir şekilde görevden alındığını öne süren eski İl Başkanı Hayri Sucu, "Anti demokratik bir şekilde görevden alındım. Ben 2 defa sizlerin oylarıyla gelen bir il başkanıyım. Partime hiç ihanet etmedim. Biz atadan beri partiliyiz. Bana destek veren örgütümün ölünceye kadar emrindeyim. Yeni yönetime başarılar diliyorum ve bana verilecek tüm görevler için hazırım" dedi.



Hayri Sucu'ya bu güne kadar yaptığı çalışmalar için teşekkür eden Malih Meriç ise, " CHP genel merkezinin kararıyla il başkanlığına atandım. Yeni yönetimimizle önümüzdeki yerel seçimlere çalışacağız" diye konuştu.



6)LİSE ÖĞRENCİLERİ BEZ ÇANTA YAPIP VATANDAŞLARA DAĞITTI



KIRIKKALE'de Şehit Ali Tonga Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları bez çantaları vatandaşlara dağıttı.



Şehit Ali Tonga Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, 'ücretli plastik poşet' uygulamasından sonra okulda atık malzemelerinden bez çanta yaptı. Öğrenciler yaptıkları 250 bez çantayı kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde ücretsiz dağıttı.



Kırıkkale Milli Eğitim Şube Müdürü Ümit Yaşar Ersoy, ücretli plastik poşet uygulamasına farkındalık kazandırmak için öğrencilerin böyle bir çalışma yaptığını söyleyerek, "Şehit Ali Tonga Lisesi Grafik Tasarım ve Giyim Bölümü öğrencilerinin yapmış olduğu bir çalışma. 250 bez çanta yaptılar. Bu konuda insanlara farkındalık yaratmak için, bilgi vermek için böyle bir çalışma yaptılar. Yapılan çalışmaları öğrencilerimiz ücretsiz olarak dağıttı. Bu çalışmanın yapılmasında emeği olan öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.



Okul Müdürü Hatice Özdemir, vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını söyleyerek "Özellikle bayanlarımız bez çantalara çok ilgi gösterdiler. Güzel bir etkinlik oldu, farkındalık oldu. Bu projenin başarılı olmasından sonra öğrencilerimiz başka projelere bakacaklar" diye konuştu.



