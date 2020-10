İzmir'de Kemeraltı Çarşısı esnafı, altyapının iyileştirilmesini istiyor - Son Dakika

İZMİR'de dün etkili olan sağanak sonrasında iş yerlerini su basan Kemeraltı Çarşısı esnafı, çarşıdaki altyapının iyileştirilmesini istiyor. Suların tahliye edilmesi için İZSU tarafından 2,5 aylık çalışma yapıldığını belirten esnaftan gelinlik mağazası sahibi Mevlüt Uygan, "Buraya bir kanal yapıldı ve suları tahliye etmesi için kanal içine motor koydular. Ancak yağmur yağdığında bu motor, suları otomatik olarak tahliye etmiyor. Gelip elle çalıştırmaları gerekiyor. Yağmur yağdığında da sel olduğu için de gelen giden olmuyor" dedi.

İzmir'in hem ticaret hem de kültürel yaşantısında önemli bir yer tutan Tarihi Kemeraltı Çarşısı, dün saat 15.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 45 dakika etkili olan sağanak sonrasında sular altında kaldı. Hisarönü mevkisindeki birçok iş yeri ile Küçük Demirhan İşhanı yağmur sularına teslim oldu. Esnaf, kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Her yağmur yağışında su baskınlarıyla karşı karşıya olduklarını belirten esnaf, belediyeye çağrıda bulundu.

'YAĞMUR YAĞMASA DA KOKU İÇERİSİNDEYİZ'Gelinlik mağazası işleten Mevlüt Uygan, belediyenin su tahliye kanalları yaparak mazgallara yerleştirdiği motorla suyun kanalizasyona çekilmesi için çalışma yaptığını ancak 2 yağmurda da su baskının olduğunu belirterek, "Burada iş yapacağımız sezonda, 2,5 aylık bir çalışma yapıldı. Fakat hem geçen haftaki yağmurda hem de dünkü yağmurda su bastı. Buradaki problem, İZSU'nun buraya yaptığı motorun otomatik devreye girmemesi. Dün gelemediler, burayı felaket şekilde su bastı. Biz suları temizledik. Her şey bittikten sonra İZSU müdürleri geldi ve onlara derdimizi anlattık. Yağmur haricinde de ayrıca esnafın döktüğü sular, restoran ve kafelerin suları nedeniyle yine buradaki ızgara doluyor ve inanılmaz bir koku yapıyor. Biz burada hayatımızı devam ettiriyoruz, para kazanmaya çalışıyoruz. Yağmur yağmasa da koku içerisindeyiz. Yemek yiyoruz, çay içiyoruz ancak kokudan çok rahatsız oluyoruz. Dün müdürlere derdimizi anlattık ve onlar da buradaki suyun otomatik çekileceğini ve sadece yağmurda motoru açmayacaklarını söylediler. Burayı basan sular temiz su değil. Çünkü bu sokaklardaki lağımlar da taşıyor ve her yere o lağım suları da giriyor. Pislik içerisinde kalıyoruz. Gelinliklerimiz, bindallılarımız ıslanıyor. Kumaşçı arkadaşların hepsinin ürünleri yerde, onlar da ıslandı. İnşallah bu motor bizi kurtarır. Yetkililerden rica ediyorum, bu motoru takip etsinler. İlk kurulurken bu motorun otomatik olacağını, su belli bir seviyeye geldiği zaman çalışacağı söylendi. Öyle olmadı. İnşallah bundan sonra düzelecek" dedi.'HALA ÜRÜNLERİMİZİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ'Çarşıda bindallı mağazası işletenlerden Nazlı Şimşek ise, "Dün dükkanımızı su astı. Izgaralar su doldu, rögarlar taştı, içeriye baya bir su girdi ve gelinliklerimiz ıslandı. Diğer esnaf arkadaşlarımızın da dükkanlarına su girdi. Temizlik yaptık, şu an hala kurtarmaya çalışıyoruz ürünlerimizi. Buradaki ızgaralar suyu götürmüyor, en ufak bir yağmurda dükkanlarımıza direk su giriyor. Doğal olarak rezillik yaşıyoruz. Biz bu sokağa yapılan motorun çalışmasını istiyoruz. Satışa sunduğumuz ürünler zarar görmesin istiyoruz" dedi.'SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI DÖNEMİNDE BİR ÇALIŞMA YAPILABİLİRDİ'Çocuk ürünleri satan Gülay Altıntaş ise, her yağmurda aynı sorunları yaşadıklarını ve belediyenin herhangi bir çözüm bulamadığını belirterek, "Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasakları sürerken, çarşının ve dükkanların boş olduğu dönemde bir çalışma yapılabilirdi. Ancak yapılmadı. Sürekli gelip kazıyorlar ancak bir sonuca ulaşamıyoruz. Artık bu sorunların halledilmesini istiyoruz" dedi.