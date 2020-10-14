İzmir'de Kemeraltı Çarşısı esnafı, altyapının iyileştirilmesini istiyor - Son Dakika

İZMİR'de dün etkili olan sağanak sonrasında iş yerlerini su basan Kemeraltı Çarşısı esnafı, çarşıdaki altyapının iyileştirilmesini istiyor. Suların tahliye edilmesi için İZSU tarafından 2,5 aylık çalışma yapıldığını belirten esnaftan gelinlik mağazası sahibi Mevlüt Uygan, "Buraya bir kanal yapıldı ve suları tahliye etmesi için kanal içine motor koydular. Ancak yağmur yağdığında bu motor, suları otomatik olarak tahliye etmiyor. Gelip elle çalıştırmaları gerekiyor. Yağmur yağdığında da sel olduğu için de gelen giden olmuyor" dedi.

İzmir'in hem ticaret hem de kültürel yaşantısında önemli bir yer tutan Tarihi Kemeraltı Çarşısı, dün saat 15.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 45 dakika etkili olan sağanak sonrasında sular altında kaldı. Hisarönü mevkisindeki birçok iş yeri ile Küçük Demirhan İşhanı yağmur sularına teslim oldu. Esnaf, kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Her yağmur yağışında su baskınlarıyla karşı karşıya olduklarını belirten esnaf, belediyeye çağrıda bulundu.