DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

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KARAİSMAİLOĞLU: YARALARI SARMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZÇocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip, selde kaybolan eşini arıyor (9)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da selden etkilenen Yağlıdere ilçesinde incelemelerde bulundu.

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KARAİSMAİLOĞLU: YARALARI SARMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip, selde kaybolan eşini arıyor (9)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da selden etkilenen Yağlıdere ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Bölgede geniş bir çalışma yaptık. bütün ekiplerimizle beraber ulaştırma ve alt yapı ekibi olarak 22 Ağustos akşamından beri bu taraftayız, Giresun ilindeyiz. Vatandaşımıza burada yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ana hatlarda aha yollarda herhangi bir sıkıntımız yok. Bu yolları hizmete verdik. Köy yollarında bir kısım sıkıntılarımız var. İnşallah onları da kısa sürede çözmek için uğraşıyoruz" dedi.

'226 KİLOMETRELİK YOL AĞI ETKİLENDİ'Bakan Karaismailoğlu, sağanak yağışın Giresun genlinde 226 kilometrelik yol ağı üzerisinde etkili olduğunu söyleyerek "Yolların bir kısmında çökmeler istinat duvarlarında yıkılmalar. Bazı köprülerde de hem yıkılma hem hasar tespit edildi. Bu hasar tespit çalışmaları belli bir aşamaya geldi. Önümüzdeki hafta sonu da inşallah imalatları konusunda şuan çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hafta sonu da yeni imalatlara başlayıp, vatandaşlarımızın normal hayata dönüşünü en kısa sürede sağlamak için bütün ekibimiz olarak Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü olarak canla başla çalışıyoruz. Vatandaşımızın yanındayız. onlara moral motivasyon verirken kendi çalışan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı personelimize de güç veriyoruz, destek veriyoruz. Vatandaşımızın bir an önce daha güzel günlere normal yaşantısına ulaşması için elimizden gelen her şeyi en kısa zamanda yapacağız. Bunun bilinci ile bütün arkadaşlarımız büyük bir özveri ile çalışıyorlar" diye konuştu.  'ULAŞIM AKSI AÇISINDAN DAHA İYİ BİR KONFORA ULAŞTIRACAĞIZ'22 Ağustos'ta başlayan yağmurların Giresun genelinde 5 vadide etkili olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu,"Bunlardan Bulancak Vadisi yine Yağlıdere Vadisi, Dereli Vadisi ve Soğukpınar- Espiye Yolu ve yine Tirebolu, Doğankent ve Torul'a ulaşan yol aksı üzerinde ciddi hasar meydana geldi. Bunların en etkilisi tabi Dereli Vadisi'nde meydana geldi. Dereli şehir içinde büyük bir hasar meydana geldi. Hasar derenin ve afetin taşıdığı molozlar ve tahribat şuan kaldırılmak üzere. İnşallah kaldırıldıktan sonra köprü imalatlarımıza başlayıp Dereli'yi eskisinden daha iyi bir ulaşım aksı açısından daha iyi bir konfora ulaştıracağız. Bunu da vatandaşlarımıza anlattık: onlarda bize güvenerek inşallah en kısa zamanda bunun etkilerini göreceğiz. Yine en etkili olan bölgelerden bir tanesi de Espiye-Soğukpınar Yolu, Burada yol güzergahı üzerinde ciddi hasarlar var. Yol üzerindeki tahkimatlarda ve duvarlarda ciddi şekilde hasarlar oluştu. Bunları da en kısa zamanda tasarlayıp imalatlarına başlayacağız. İnşallah bundan sonra böyle bir afet yaşandığında böyle bir tahribatın yaşanmaması için daha güçlü imalatlar yapacağız" dedi. 'EN KISA ZAMANDA İMALATLARI BİTİRECEĞİZ'Bakan Karaismailoğlu, büyük hasarlardan bir tanesinin de Tirebolu-Doğankent Yolu üzerinde olduğunu belirterek "Maalesef şehitlerimizin olduğu yerde de menfezin göçmesiyle ve yolun göçmesiyle birlikte yaşanan elim kaza sonucu şehitlerimiz olmuştu. Burada da çok geniş açıklıklı bir köprü imalatına hafta sonu itibariyle başlayacağız. İnşallah en kısa zamanda bunların imalatlarını bitirip vatandaşımızın hizmetine sokacağız. Doğankent yolunda şuanda mevcut eski yol üzerinden ihtiyaç karşılanmaktadır. İnşallah yolumuz bittiğinde daha konforlu bir yol ulaşacaklar. Vatandaşlarımızla milletle sürekli istişare halindeyiz. İnşallah onlara bir çare olmak için buralardayız. Arkadaşlarımız özveriyle çalışıyorlar. Bu afetin yaralarını en kısa zamanda saracağız, bundan herkesin emin olması gerekiyor. Vatandaşın yanındayız. Sürekli onlara da bilgi veriyoruz" şeklinde konuştu. 'İLETİŞİMDE BİR SIKINTI YOK'İletişim alanında da  her hangi bir sıkıntı olmadığını söyleyen Bakan Bakan Karaismailoğlu,"Yine iletişim alanında da Turkcell, Vodafone, Türktelekom onlar da burada ekiplerini kurdular. Her hangi bir iletişim aksaması yaşamadık, İnşallah onlarda özveri ile çalışıyorlar. Vatandaşımızın iletişim noktasında her hangi bir sıkıntısı yok.  Şimdi yine toplantılarımız devam edecek. Arkadaşlarımızın arazide çalışmalarını ofislerimizde topluyoruz. Şuan sondajlar başladı, projeler bir taraftan çiziliyor. İnşallah en kısa zamanda arazide bu hareketlenme de gözükecek" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİHABER KAMERA: Tolga SAĞLAM-Selay SAYKAL-Nurullah CABRİ/GİRESUN,

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DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BIÇAKLAYAN ZANLI, TUTUKLANDI

Annesi bıçaklanan çocuk, polislere 'Siz siz olun, kadınları koruyun' diyerek ağladı (2)

Çorum'da dini nikahlı eşi 3 çocuk annesi Gülten K.'yı, (37), bıçaklayarak ağır yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Rıfat Aslaner (51), sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. Kentte Kadın Meclisi üyeleri de, olayın yaşandığı yerde basın açıklaması yaparak, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Adil Karaismailoğlu, Yağlıdere, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 17:20

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika
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