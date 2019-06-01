Son Dakika Haberleri: Dicle Nehri'nde balık tutan genç akıntıya kapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Dicle Nehri'nde balık tutan genç akıntıya kapıldı

1 saat önce

Diyarbakır'da bir kişi, Dicle Nehri'nde arkadaşıyla balık tutarken akıntıya kapılarak kayboldu.

Dicle Nehri'nde balık tutan genç akıntıya kapıldı, System.String[]
Diyarbakır'da bir kişi, Dicle Nehri'nde arkadaşıyla balık tutarken akıntıya kapılarak kayboldu. Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Fiskaya semtinde balık avlamak için arkadaşı Murat Gül ile Dicle Nehri' giren Kamuran Yılmaz (30) bir anda akıntıya kapılarak kayboldu. Yılmaz'ın arkadaşı Gül, kendi imkanlarıyla çıkarak polis ve kurtarma ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, Yılmaz'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Olayla ilgili emniyet ekipleri inceleme başlatırken, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Kamuran Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor.
(Sedat Irmak - Murat Başal/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:35 Kaynak: İHA
Kamuran Yılmaz, Diyarbakır, Dicle, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul seçim anketi sonuçları! 4 anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı! MHP'den bedelli askerlik için yaş önerisi: 27 yaşını bitirenlere öncelik tanınmalı Oyuncu Halit Ergenç'e trafikte saldırının görüntüleri ortaya çıktı İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 20:49:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dicle Nehri'nde balık tutan genç akıntıya kapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]