Dicle Nehri'nde kaybolan Zekeriya Negiz'in de cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Dicle Nehri'nde kaybolan Zekeriya Negiz'in de cansız bedenine ulaşıldı

04.06.2022 16:27
Dicle Nehri'nde kaybolan Zekeriya Negiz'in de cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeni ile akıntıya kapılarak kaybolan Zekeriya Negiz'in de cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeni ile akıntıya kapılarak kaybolan Zekeriya Negiz'in de cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

Cizre'de dün akşam saatlerinde Nur Mahallesi Kum Ocakları mevkiinde serinlemek için Dicle Nehrine giren İdris Pütrü ile Zekeriya Negiz, su seviyesinin aniden yükselmesi nedeni akıntıya kapılarak kayboldu. Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ve Bitlis Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin yapmış olduğu arama çalışmalarında İdris Pütrü'den sonra Zekeriya Negiz'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazenin sudan çıkarıldığı esnada kıyı kenarında bekleyen ailesi ve yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Negiz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ŞIRNAK

Dicle Nehri'nde kaybolan Zekeriya Negiz'in de cansız bedenine ulaşıldı
Dicle Nehri'nde kaybolan Zekeriya Negiz'in de cansız bedenine ulaşıldı
Dicle Nehri'nde kaybolan Zekeriya Negiz'in de cansız bedenine ulaşıldı
Dicle Nehri'nde kaybolan Zekeriya Negiz'in de cansız bedenine ulaşıldı
Dicle Nehri'nde kaybolan Zekeriya Negiz'in de cansız bedenine ulaşıldı
Dicle Nehri'nde kaybolan Zekeriya Negiz'in de cansız bedenine ulaşıldı
Dicle Nehri'nde kaybolan Zekeriya Negiz'in de cansız bedenine ulaşıldı
Dicle Nehri'nde kaybolan Zekeriya Negiz'in de cansız bedenine ulaşıldı
Dicle Nehri'nde kaybolan Zekeriya Negiz'in de cansız bedenine ulaşıldı
Dicle Nehri'nde kaybolan Zekeriya Negiz'in de cansız bedenine ulaşıldı

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Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris boğuldu, Zekeriya aranıyor (2) Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris boğuldu, Zekeriya aranıyor (2) Dicle Nehri'nde boğulan gencin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi Dicle Nehri'nde boğulan gencin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi
Kaynak: İHA

Şırnak, Dicle, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dicle Nehri'nde kaybolan Zekeriya Negiz'in de cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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