Dicle Üniversitesinde "Çocuk Gelişiminde Kariyer Planlaması" semineri - Son Dakika

Dicle Üniversitesi (DÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve DÜ Kariyer Merkezi tarafından "Çocuk Gelişiminde Kariyer Planlaması" semineri düzenlendi.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi konferans salonunda düzenlenen, moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Mehtap Efe'nin yaptığı seminere, Okul Öncesi Eğitim Uzmanı Merve Ceylan, Çocuk Gelişimci Merve Demirer, Özel Eğitim Uzmanı Şermin Aygürt katıldı.
Katılımcılar bilgilerini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.
Seminere, öğretmen adayları katıldı.
Kaynak: AA
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