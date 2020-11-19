DİDEM BALÇIN HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Didem Balçın, Instagram'dan hamile olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz mayıs ayında avukat Can Aydın'la nikah masasına oturan oyuncu,

müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Balçın, İngilizce 'Anne' yazılı gözlükle

çektirdiği kareyi paylaşarak, "Henüz farkında bile değilken ama çok istiyorken

çekilmiştik bu fotoğrafı… Çok özel ve güzel bir gündü. Huzur doluydu. Şimdi

huzurla ve sağlıkla gel minik melek. Baban, ben ve bir sürü kişi seni heyecanla

bekliyor. Dileğimiz isteyen herkese nasip etsin Allah bu güzel duyguyu. Mutlu

ve sağlıklı günler olsun hepimize. Dualarınızı eksik etmeyin, arada yollayın

bize" diye yazdı.

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