DİDEM BALÇIN HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI
19.11.2020 21:04
Geçtiğimiz mayıs ayında avukat Can Aydın'la evlenen Didem Balçın, hamile olduğunu söyledi. Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "Huzurla ve sağlıkla gel minik melek" dedi
Didem Balçın, Instagram'dan hamile olduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz mayıs ayında avukat Can Aydın'la nikah masasına oturan oyuncu,
müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Balçın, İngilizce 'Anne' yazılı gözlükle
çektirdiği kareyi paylaşarak, "Henüz farkında bile değilken ama çok istiyorken
çekilmiştik bu fotoğrafı… Çok özel ve güzel bir gündü. Huzur doluydu. Şimdi
huzurla ve sağlıkla gel minik melek. Baban, ben ve bir sürü kişi seni heyecanla
bekliyor. Dileğimiz isteyen herkese nasip etsin Allah bu güzel duyguyu. Mutlu
ve sağlıklı günler olsun hepimize. Dualarınızı eksik etmeyin, arada yollayın
bize" diye yazdı.
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