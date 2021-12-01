Dilek ve Taner'i Bekleyen Sürpriz… - Son Dakika

Gönül Dağı,bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor.

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Rüya gibi geçen bir balayının ardından eve dönen Dilek ve Taner'i bekleyen bir sürpriz vardır. Kenan'ın ailesine kavuşmasıyla ortaya çıkan gerçekler karşısında herkes şok olmuş haldedir. Bir yandan kaybolan yılların acısını çıkarmaya çalışırken diğer yandan Kenan'ın aileyle kaynaşması için çabalarlar. Ortaya çıkan bu sarsıcı gerçek, aile üzerinde nasıl yansımalara sebep olacaktır?

Öte yandan Mezarcı İlyas, hız kesmeden sert yaptırımlarda bulunmaya devam eder. Bir yandan Veysel'i ödeme için sıkıştırırken, diğer yandan Hüseyin ve Muammer'in dükkanlarını satın alır. Mezarcı İlyas'ın yaptırımları karşısında Veysel nasıl bir hamlede bulunacaktır?

Hilmi'nin istemeye gelmek için haber yollamasıyla sarsılan Asuman, kendi içinde bir sorgulamaya girerek Ramazan'a dair bir umut kırıntısı aramaya başlar. Beklenmeyen bir engelle baltalanan bu arayış neticesinde Asuman ve Ramazan aşkını bekleyen nihai son ne olacaktır?

Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Ayrıca sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca ve Zümre Meğreli rol alıyor.