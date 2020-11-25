Dilenciler Sakarya'yı mesken tuttu - Son Dakika

Dilenciler Sakarya'yı mesken tuttu

25.11.2020 13:11

- Dilenciler Sakarya'yı mesken tuttu Sakarya'da dilenci istilası vatandaşı bıktırdı Vatandaşların yerlerini ezberlediği dilencileri, Zabıta ekipleri göremiyor Sakarya'da, insanların manevi duygularını sömürerek para isteyen dilenciler şehrin dört bir yanında kol geziyor.

- Dilenciler Sakarya'yı mesken tuttu

Sakarya'da dilenci istilası vatandaşı bıktırdı

Vatandaşların yerlerini ezberlediği dilencileri, Zabıta ekipleri göremiyor

SAKARYA - Sakarya'da, insanların manevi duygularını sömürerek para isteyen dilenciler şehrin dört bir yanında kol geziyor.

Sakarya'nın dört bir yanında insanların manevi duygularını sömürerek para isteyen dilenciler adeta şehri mesken tuttu. Kentin her köşesinde rastlamanın mümkün olduğu dilenciler trafik ışıklarında hem kendi canlarını hiçe sayıyor hem de kazaya davetiye çıkarıyor. Kırmızı ışıkta duran araçlardan para isteyen dilencilerden bazıları mendil ve su satma bahanesi ile kendilerini kamufle etmeye çalışıyor. Vatandaşlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine dilenciler sebebiyle tepki gösterdi.

Neredeyse adım başı dilenciye rastlamanın mümkün olduğu şehirde artan dilencilerden bıkan vatandaşlar daha ciddi çözümler bulunmasını istiyor.

Esnaf, dilenci ile siftah yapıyor

Sakarya'da esnaflık yapan Süleyman Karadeniz isimli vatandaş, dükkanını açtığında ilk gelen kişinin dilenci olduğunu ve siftah yapması gereken yerde 'açım, bir ekmek parası' diyerek kendini acındıran dilenciye para verdiğini belirtti. Müşteriden çok dilencinin geldiğini vurgulayan Karadeniz, yetkililerin konu ile ilgili bir çalışma yapmadığını söyleyerek, kendilerini göreve davet etti.

"Her yeri rehin almış durumdalar"

Şehrin en işlek noktalarından biri olan Orta Garaj mevkiinde cep telefonu bayisi işletmecisi olan ve dilenciler konusunda yaşadığı sıkıntıları dile getiren Süleyman Karadeniz, "Orta Garaj mevkiinde cep telefonu bayisi işletmekteyim. Son günlerde dükkanımızı açtığımız zaman ilk olarak müşteri yerine dilenci geliyor. Bu konudan biz çok mustaribiz. Sakarya'da gün geçmiyor ki yeni bir dilenci ile daha karşılaşamayalım. Her sokak başındalar, her yeri rehin almış durumdalar" dedi.

Yetkili ve belediye çalışanlarını göreve davet ediyorum

Aracı ile ışıklarda durduğu esnada dilenciler ile karşılaştığını, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini ve konu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade eden Karadeniz, "Bununla ilgili yetkili ve belediye çalışanlarını göreve davet ediyorum. Araba ile giderken bir kırmızı ışıkta durduğumuz zaman anında dilenciler çoluk, çocuk demeden camlara yapışıyorlar. Artık bizi rahatsız edebilecek bir boyuta geldi. Ailemiz ile herhangi bir yolculuk yapamıyoruz. Bu yolculuk esnasında herhangi bir ışıkta durduğumuzda dilenciler ile karşılaşıyoruz ve bu konudan oldukça şikayetçiyiz, kimsenin de bir şey yaptığı yok. Bu konu ile ilgili yetkilileri göreve davet ediyorum. Vicdan sömürüsü yaptıkları doğru. Bazılarına bakıyorum buralarda sabahları gelip dileniyorlar ama akşam olunca gayet güzel arabalara binip gidiyorlar, defalarca bunun örneğini gördük. İnsanların iyi niyetini kullanıyorlar" diye konuştu.

(OK-BCT-RFK

Dilenciler Sakarya'yı mesken tuttu
Dilenciler Sakarya'yı mesken tuttu
Dilenciler Sakarya'yı mesken tuttu
Dilenciler Sakarya'yı mesken tuttu
Dilenciler Sakarya'yı mesken tuttu
Dilenciler Sakarya'yı mesken tuttu
Dilenciler Sakarya'yı mesken tuttu
Dilenciler Sakarya'yı mesken tuttu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz, Sakarya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dilenciler Sakarya'yı mesken tuttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti
Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu         
13:15
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
HDP'li Hasan Özgüneş'in HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı         
12:04
Gelecek Partisi'nin Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı         
11:52
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır         
10:47
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz         
10:18
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti? Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti?         
05:33
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 13:33:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dilenciler Sakarya'yı mesken tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei