Son Dakika Haberleri: Dinar'a Hızlı Tren Durağı Çalışmaları

Dinar'a Hızlı Tren Durağı Çalışmaları

53 dakika önce

Devlet Demir Yolları Genel Müdürü İsa Apaydın, Dinar'da hızlı tren durağı ve iki adet hemzemin geçit yapılmasıyla ilgili bir takım incelemelerde bulundu.

Dinar'a Hızlı Tren Durağı Çalışmaları, System.String[]
Devlet Demir Yolları Genel Müdürü İsa Apaydın, Dinar'da hızlı tren durağı ve iki adet hemzemin geçit yapılmasıyla ilgili bir takım incelemelerde bulundu.

Apaydın'ın ilçedeki incelemelerine TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ile AK Parti Dinar İlçe Başkanı İdrsi Er de katıldı.

Ziyareti ile ilgili açıklama yapan Er, şunları kaydetti:

"Dinar'da yaklaşık yüz binin üzerinde nüfusun olduğunu ve hızlı tren durağının şart olduğunu Genel Müdür İsa Apaydın'a ilettik.Bu konuda bizde kendisinden olumlu yanıt aldık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:24 Kaynak: AA

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