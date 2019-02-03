Dinar'a Hızlı Tren Durağı Çalışmaları
53 dakika önce
Devlet Demir Yolları Genel Müdürü İsa Apaydın, Dinar'da hızlı tren durağı ve iki adet hemzemin geçit yapılmasıyla ilgili bir takım incelemelerde bulundu.
Devlet Demir Yolları
Genel Müdürü İsa Apaydın, Dinar
'da hızlı tren durağı ve iki adet hemzemin geçit yapılmasıyla ilgili bir takım incelemelerde bulundu.
Apaydın'ın ilçedeki incelemelerine TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ile AK Parti Dinar İlçe Başkanı İdrsi Er de katıldı.
Ziyareti ile ilgili açıklama yapan Er, şunları kaydetti:
"Dinar'da yaklaşık yüz binin üzerinde nüfusun olduğunu ve hızlı tren durağının şart olduğunu Genel Müdür İsa Apaydın'a ilettik.Bu konuda bizde kendisinden olumlu yanıt aldık."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:24 Kaynak: AA
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