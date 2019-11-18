Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çıktı... O anlar kamerada

DÜZCE - Düzce'de meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bekleyen iki araca çarptı ardından kaldırımda ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde Düzce merkeze bağlı Kara Hacı Musa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Emine Akgül'ün kullandığı 81 AAY 080 plakalı otomobil D-100 istikametinden Karahacımusa Mahallesi istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki kamyonet ve ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil, kaldırıma çıkarak ters döndü. Kaza'da otomobil sürücüsü Emine Akgül yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen sürücü kadın hayatını kaybetti.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından an ve an kaydedildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.