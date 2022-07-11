Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları Tanzanya ve Zanzibar'da kurban eti dağıttı

Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Ali Buhara Mete ve Emre Üçtepe ile yönetmen Recep Çavdar, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) kurban programı kapsamında bulundukları Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Mete, Üçtepe ve Çavdar, Tanzanya'da su kuyusu, vakıf çeşmesi ve cami açılışı gerçekleştirdi, yetimhane ve okul ziyaretlerinde bulunarak çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen oyuncu Ali Buhara Mete, bayram öncesi geldikleri ülkede kurbanlıkların seçiminden kesimine ve dağıtımına kadar her aşamasında yer aldıklarını belirterek, "Emanetleri hassasiyetle gerçek sahiplerine ulaştırarak, imkansızlıktan dolayı buruk geçirdikleri bayramı sevince dönüştürüyoruz." ifadesini kullandı.

Oyuncu Emre Üçtepe de ilk defa katıldığı program kapsamında birçok açılış ve dağıtım gerçekleştirdiklerini kaydederek, ihtiyaç sahiplerine Türkiye olarak yardım ulaştırmanın ve buradaki insanların yüzlerinin güldüğünü görmenin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Yönetmen Çavdar, bayram boyunca hem kendilerinin hem de ulaştıkları insanların unutamayacağı anlar yaşadıklarını aktararak, "Odağımızda paylaşmak vardı, kardeşlik vardı, insanlık vardı." değerlendirmesinde bulundu.