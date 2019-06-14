Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın Kral Selman'ı bayramda araması bizim (açımızdan)...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın Kral Selman'ı bayramda araması bizim (açımızdan)...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın Kral Selman'ı bayramda araması bizim (açımızdan) Suudi Arabistan'la ikili düzeyde hiçbir problemimiz olmadığının göstergesidir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın Kral Selman'ı bayramda araması bizim (açımızdan) Suudi Arabistan'la ikili düzeyde hiçbir problemimiz olmadığının göstergesidir"
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:36 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın Kral Selman'ı bayramda araması bizim (açımızdan)...
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