Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın Kral Selman'ı bayramda araması bizim (açımızdan)...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın Kral Selman'ı bayramda araması bizim (açımızdan) Suudi Arabistan'la ikili düzeyde hiçbir problemimiz olmadığının göstergesidir"
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın Kral Selman
'ı bayramda araması bizim (açımızdan) Suudi Arabistan
'la ikili düzeyde hiçbir problemimiz olmadığının göstergesidir"
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