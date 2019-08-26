Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:08 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Söz konusu görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
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