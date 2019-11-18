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Dışişleri Bakanlığı: "Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:14 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı: "Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz." - ANKARA
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