Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, isim vermeden "Sokaklar kasap dükkanı gibi" diyen imamı uyardı: Dil ve üslup meselemizi gözden geçirmek zorundayız - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, isim vermeden "Sokaklar kasap dükkanı gibi" diyen imamı uyardı: Dil ve üslup meselemizi gözden geçirmek zorundayız

31.10.2022 16:11

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen 4. İlçe Müftüleri Kongresi'nde isim vermeden, "Dil ve üslup meselemizi gözden geçirmek zorundayız" diyerek uyarılarda bulundu. Erbaş'ın bu uyarısı akıllara, kadınları hedef alarak, "Sokaklar kasap gibi" diyen Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakcı'yı getirdi.

Ankara Kızılcahamam'da "Diyanet İşleri Başkanlığının Gelecek Perspektifi, Hizmetler, Hedefler, Stratejiler" gündemiyle 4. İlçe Müftüleri Kongresi başladı. Kongreye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

"DİL VE ÜSLUP MESELEMİZİ GÖZDEN GEÇİRMEK ZORUNDAYIZ"

Kongrenin açılışında konuşan Ali Erbaş dikkat çeken ifadeler kullandı. Din görevlilerini sosyal medyada kullandıkları dil konusunda uyaran Ali Erbaş, "Dil ve üslup meselemizi gözden geçirmek zorundayız" dedi. Din görevlilerinin cami içinde ve dışında, sosyal medyada irfan, ahlaka dayalı dil kullanması gerektiğini vurgulayan Başkan Erbaş, dini meselelerin medya, siyasi zeminler ve hayatın içinde gelişigüzel tartışıldığını söyledi. Erbaş, bu durumun zihinsel karışıklığa, güven bunalımına ve dine karşı mesafeli duruşa sebep olma riski taşıdığını dile getirdi.

"MÜFTÜLÜK REHBERLİK MAKAMIDIR"

Müftülük makamının her açıdan örnek olması gerektiğini kaydeden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Müftülük makamı önderlik ve rehberlik makamıdır. Dolayısıyla böylesine önemli bir vazifenin ihmalinden doğacak zarar da en az emniyeti kadar büyük olur. Yani sorumluluk ne kadar büyükse, vazife ne kadar büyükse ona verilen zarar da o kadar büyük olur. Tarihten de biliyoruz ki din ve Diyanet hizmetlerindeki boşluk ve ihmalin bedeli çok acı olmuştur. Sözün büyüsünün aklı esir aldığı bir çağda, tebliğ ve irşatta dil ve üslup meselemizi gözden geçirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

UYARISI, AKILLARA "SOKAKLAR KASAP DÜKKANI GİBİ" DİYEN İMAMI GETİRDİ

Öte yandan Ali Erbaş'ın açıklamaları, Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakcı'nın sözlerini akıllara getirdi. Konakcı geçtiğimiz aylarda bir hutbesinde, "Kadın erkek eşitliği tamamen yalan. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor" demişti. Halil Konakcı'ya birçok kesimden tepki gelmişti. Yargı ise sözlerin "düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında kaldığı, suç teşkil eden bir ifadenin bulunmadığı, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, herhangi bir araştırma ve soruşturma yapılmaksızın açıkça suç oluşturmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle Konakcı hakkındaki suç duyurusunun işleme konulmamasına karar vermişti.

YORUMLAR (2)
  • Ümit Aydın: Olmadı Ali Erbaş, doğruyu söylemesin mi, sözü doğru değil mi, hemen görevden alacakmısın hoca' yı, çok yazık çok, ama hesabı diğer tarafta sorulur. Yapmayın bunu milleti kendinizden nefret ettirmeyin. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
500
Diyanet İşleri Eski Başkanı MEDEM'in konuğu oldu Diyanet İşleri Eski Başkanı MEDEM'in konuğu oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İçlerindeki kini ve nefreti kusmak için fırsat kollayan bir avuç kendini bilmezin eleştirileri sizi yolunuzdan asla... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İçlerindeki kini ve nefreti kusmak için fırsat kollayan bir avuç kendini bilmezin eleştirileri sizi yolunuzdan asla... Erbaş: 'İnsani yardımlardan, manevi rehberliğe kadar pek çok alanda devasa faaliyetler yapmanın gayreti içerisindeyiz' Erbaş: 'İnsani yardımlardan, manevi rehberliğe kadar pek çok alanda devasa faaliyetler yapmanın gayreti içerisindeyiz'

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, isim vermeden 'Sokaklar kasap dükkanı gibi' diyen imamı uyardı: Dil ve üslup meselemizi gözden geçirmek zorundayız - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Faruk K, 2009 yılında yaşadığı zor günleri anlattı: Dibi gördüm, ağlaya ağlaya anketörlük yaptım
14:11 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Şemdin Sakık müze yapılacağı için boşaltılan Diyarbakır Cezaevi'nden Elazığ'a nakledildi
13:22 İçişleri Bakanı Soylu'dan 12 Kasım duyurusu: Ülkece deprem tatbikatı yapacağız
13:18 Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler +18 notuyla video paylaştı
13:07 Arkadaşının cesedini parçalara ayıran adamdan akılalmaz savunma: Korktum parçaladım
12:55 Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu sözlerine AK Parti'den de tepki geldi: Siyaset tarihinin en utanç verici hareketini görüyoruz
12:53 Rusya lideri Putin'den savaşın seyrini değiştirecek karar! Ölüm meleklerini cepheye gönderdi
12:42 Pusu kurulan baba ve oğlunu taradılar! 1 ölü 1 yaralı
12:40 Avukatla ilişki yaşayan genç kadının yaptığı itiraf şaşkınlık yarattı
12:34 UEFA'dan Fenerbahçe maçına skandal hakem! Ivan Bebek atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2022 14:44:35. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, isim vermeden "Sokaklar kasap dükkanı gibi" diyen imamı uyardı: Dil ve üslup meselemizi gözden geçirmek zorundayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement