Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cemevine 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cemevine 'geçmiş olsun' ziyareti

04.08.2022 17:17
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cemevine 'geçmiş olsun' ziyareti

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da saldırı düzenlenen cemevini ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, İnşallah birliğimize, beraberliğimize kasteden bu tür olaylar bundan sonra hiç olmaz. Biz kardeşiz, her zaman biriz, beraberiz dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cemevine 'geçmiş olsun' ziyareti

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da saldırı düzenlenen cemevini ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, İnşallah birliğimize, beraberliğimize kasteden bu tür olaylar bundan sonra hiç olmaz. Biz kardeşiz, her zaman biriz, beraberiz dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü ve İl Müftüsü Hasan Çınar ile Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti. Erbaş, Cemevi Başkanı Kazım Erbektaş, Başkan Yardımcıları Fevzi Soylu ile Hüseyin Delibaş'a 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Erbaş, Mübarek Muharrem ayı dolayısıyla ziyaret etmek istedim. Cenab-ı Hak, Muharrem ayımızı hayırlara vesile eylesin. İkinci olarak geçtiğimiz günlerde yaşadığımız üzüntü verici olay oldu. Birkaç cemevine saldırı yapıldı. Allah'tan o şahıs hemen bir an önce yakalandı ve tutuklandı. İnşallah birliğimize, beraberliğimize kasteden bu tür olaylar bundan sonra hiç olmaz. Biz kardeşiz, her zaman biriz, beraberiz. Anlayışı, mezhebi, inancı, ırkı ne olursa olsun; hepimiz, devletimizin birer muti vatandaşı olarak birlik ve beraberlik içerisinde yaşama noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en büyük amacının birliği, beraberliği, kardeşliği ve huzuru tesis etmek olduğunu belirten Erbaş, Muharrem ayı bizim için en mukaddes aylarımızdan biridir. İnşallah 10 Muharrem'de yine birliğimizi, beraberliğimizi göstereceğimiz güzel etkinlikler yapacağız. Cenab-ı Hak, hayırlara vesile eylesin ve bu olayların bundan sonra hiç olmaması noktasında bizler elimizden geleni yapıyoruz. Cenab-ı Hak, devletimizi, milletimizi ilelebet payidar eylesin inşallah. Bu saldırı sırf Şah-ı Merdan Cemevi'ne veya oradaki 3-5 kişinin veyahut inanç önderlerine yapılan bir saldırı değil bu toplumumuza yapılan bir saldırıdır dedi.

'ÇİRKİN EMELLERİNE ULAŞAMADILAR'

Şah-ı Merdan Cemevi Başkanı Kazım Erbektaş da cemevine saldıranların, çirkin emellerine ulaşamadıklarını söyleyerek, Çünkü bizler geçmişlerden birtakım dersler alarak geldik. Artık aldığımız o derslerle onların tuzağına düşmeyeceğiz. Tabi bütün canlara, bizim dışımızdaki bize destek veren yanımızda olduklarını gösteren bizzat gelerek bizzat telefonlarla arayanlara çok çok teşekkür ederiz. Onların sayesinde canlarımızın, tüm halkımızın sağduyulu olmasına dikkat ediyoruz. Onun için de hepimiz el ele vererek bu üzerimizde dönen olayı bertaraf ettik diye konuştu.

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Haber Kodu : 220804116

ANKARA, -


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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cemevine 'geçmiş olsun' ziyareti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cemevine 'geçmiş olsun' ziyareti
Kaynak: DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cemevine 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika

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