Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bingöl Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bingöl Valiliğine ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Erbaş, Valiliğe geçti.

Şeref Defteri'ni imzalayan Erbaş, Vali Kadir Ekinci ile görüştü.

Erbaş, burada yaptığı açıklamada, bugün ve yarın Bingöl'de olacağını, üniversite öğrencileri, akademisyenler, din görevlileri ve kanaat önderleri ile bir araya geleceğini söyledi.

"Beraberce, iş birliği yaparak bölgemize nasıl hizmet edebiliriz, doğru dini bilgi ile gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi nasıl besleyebiliriz, İslam'ın barış ve huzur getiren ilkelerini ailelerimize nasıl anlatabiliriz, bunların müzakerelerini yapacağız." diyen Erbaş, bu birlik ve beraberliğin sürmesini diledi.