Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü'nü Kabul Etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü'nü Kabul Etti

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'i kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü'nü Kabul Etti, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'i kabul etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'i ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'e ve heyete ziyaretleri için teşekkür etti. Erbaş, Bulgaristan'da yaşayan Müslümanların sahih dini bilgiyle buluşması noktasında Bulgaristan Başmüftülüğüne önemli görevler düştüğünü dile getirerek, "Çocukların, gençlerin daha nitelikli yetişmesi noktasındaki düşüncelerimiz ve gayretlerimiz, o bölgedeki Müslüman kardeşlerimize sahih dini bilgiyi ulaştıralım, doğru dini bilgiye sahip olsunlar, Kur'an ve sünnet çizgisinde gençler yetişsin, amacımız budur. İnşallah bu doğrultuda Cenab-ı Hak ne kadar fırsat verirse, o fırsatları değerlendirmeye çalışacağız" dedi. Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş ise Erbaş'a kabulünden dolayı teşekkür etti. Başmüftü, tüm Müslümanların Türkiye'den ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan büyük beklentilerinin olduğunu ifade ederek, "Büyük hizmet sunuyorsunuz. Biz de Müslüman olarak sizin için dua ediyoruz" diye konuştu. Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar için sundukları din hizmetinde, Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübelerinden yararlandıklarını belirten Başmüftü, "Bu konuda Diyanet'e teşekkür ediyorum. Biz Diyanet'i örnek alıyoruz. Uzun yıllar beraber aynı devlette yaşamışız, aradan bir sınır geçmiş. Biz de sınırın o tarafında kalmışız ama gönüller beraber" ifadelerini kullandı. Kabulde, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:16 Kaynak: İHA

Bulgaristan, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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