Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İyilik Sadece Maddi İmkanlarla Sınırlı Değildir"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İyilik Sadece Maddi İmkanlarla Sınırlı Değildir"

32 dakika önce

-Toplantıdan detaylar -Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV Genel Merkezi Konferans Salonu'nda "5.

-Toplantıdan detaylar
- Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV Genel Merkezi Konferans Salonu'nda "5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı'" tanıtım toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:03 Kaynak: AA

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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