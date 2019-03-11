Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İyilik Sadece Maddi İmkanlarla Sınırlı Değildir"
32 dakika önce
-Toplantıdan detaylar -Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV Genel Merkezi Konferans Salonu'nda "5.
-Toplantıdan detaylar
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Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV Genel Merkezi Konferans Salonu'nda "5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı'" tanıtım toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:03 Kaynak: AA
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