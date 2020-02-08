Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pazarcık'ta yurt açılışına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pazarcık'ta yurt açılışına katıldı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pazarcık'ta yurt açılışına katıldı

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pazarcık'ta yurt açılışına katıldı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışını yaptı.


Bir dizi açılış, ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pazarcık ilçesinde Kur'an kursu açılışına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir Kur'an kursunun daha yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İbadethanenin yapılmasında bir tuğla kadar bile emeği olanların ahirette ödül alacağını söyleyen Erbaş, "Diyorum ki Allah resulü efendimizin vermiş olduğu bir müjde'den üç sınıf insan payını alacak. Efendimiz İnsanlar öldükten sonra amel defteri kapanır. Ancak üç sınıf insanın amel defteri kapanmaz. Bunlardan birisi sadaka-i cariye sahibi Hayır insanları. İşte bu Kur'an kursu binasının yapılmasına katkısı olan tüm hayır sahiplerinin bu kurs sayesinde amel defterlerinin kapanmayacak" diye konuştu.


Kur'an kurslarının insanı kötülüklerden alıkoyduğunu söyleyen ve Kur'an'daki ayetlerden örnekler veren Erbaş, "Allah buruyor ki; 'Ey iman edenler hepiniz toptan İslam'ı bir yaşayınız. Şeytanın hilelerine tuzaklarına aldanmayınız. Çünkü şeytan sizin en büyük düşmanınızdır' diye buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'e uyduğunuz sürece Kur'an-ı Kerim bu topraklarda bulunduğu yaşandığı sürece inşallah biz bu toprakları şeytanın hilelerinden, fitneden, tefrikadan, kötülükten muhafaza olacağız. Bizim Kur'an kurslarımız kötülüklerden insanları uzaklaştırma merkezleridir. Çünkü Rabbini tanıyan, peygamberini tanıyan, ezanını bilen, bayrağına itaat eden bütün değerlerine tabi olan nesiller yetiştirmek amacımız. Türkiye Diyanet Vakfı'nın en önemli sloganı; 'Yeryüzünde İyilik Egemen oluncaya kadar çalışmaya devam ediyoruz'. Sloganımızı biz her yerde gerçekleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.


Açılış etkinliğine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç'in yan sıra AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri katıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş, Pazarcık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:34 Kaynak: İHA
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