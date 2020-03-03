Diyanet-Sen'den, İl Müftüsü İzani Turan açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet-Sen'den, İl Müftüsü İzani Turan açıklaması - Son Dakika

Diyanet-Sen'den, İl Müftüsü İzani Turan açıklaması

6 saat önce

Diyanet-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Sarkı, sosyal medya ve basında Bursa İl Müftüsü İzani Turan hakkında çarpıtılarak yapılan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Diyanet-Sen'den, İl Müftüsü İzani Turan açıklaması, System.String[]

Diyanet-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Sarkı, sosyal medya ve basında Bursa İl Müftüsü İzani Turan hakkında çarpıtılarak yapılan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.


Diyanet- Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Sarkı, "Bursa İl Müftülüğümüzün irşat faaliyetleri kapsamında halkımıza yönelik kamuoyunda 'Mobil İrşat' olarak bilinen proje doğrultusunda bir siyasi parti il başkanlığına 2 Mart 2020 tarihinde ziyarette bulunulmuştur. Ziyaret sırasında, İl Müftümüz İzani Turan'ın kayınvalidesinin rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı ve selamlarını ilettiği, il müftü yardımcılarımız tarafından ifade edilmiştir. Ancak ziyaret sonrasında basında çıkan CHP il başkanının verdiği demeçte, il müftü yardımcılarının mezkür sözlerinin aslından çıkarılarak çarptırıldığı anlaşılmıştır. Bu vesileyle özellikle kuruluş yıldönümü olan Diyanet İşleri Başkanlığımızı hedef alacak şekilde açıklamalarda bulunan zihniyeti esefle karşıladığımızı belirterek; Bursa İl müftümüz İzani Turan hocamızın yanında olduğumuzu ve desteklediğimizi beyan ederiz" dedi. - BURSA

İzani Turan, Diyanet Sen, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evleneceklerini duyuran Doruk Doğrusöz ile Sevda Demirel ayrıldı
Devlet başkanı, koronavirüse karşı misafirlerini ayakla selamlamaya başladı Antalyasporlu Podolski, sosyal medya paylaşımlarıyla da gönüllere giriyor Fuhuş operasyonunda, oyuncak ayının içinden binlerce lira ve tabanca çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:29:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet-Sen'den, İl Müftüsü İzani Turan açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]