Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

05.05.2022 21:03
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi mevkisinde 5 kişilik ailenin bulunduğu araca 3 Mayıs'ta düzenlenen, anne G.D. ve kızı N.D'nin yaşamını yitirdiği, baba A.D. ile oğlu M.D. (6) ile kızı S.D'nin (14) yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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Diyarbakır, Bağlar, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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