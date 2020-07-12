Diyarbakır'da 32 dairelik apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Diyarbakır'da 32 dairelik apartman karantinaya alındı

DİYARBAKIR'da, 5 kişilik ailede koronavirüs tespit edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık

Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü

Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı

Sivasspor gole çok yaklaştı! Yıldız oyuncu kaleciyi geçemedi

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı

Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı

Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı

Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu

Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti

Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı

Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı

Koronavirüs vakalarının arttığı Elbistan'da belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu

Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü