Diyarbakır'da 32 dairelik apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Diyarbakır'da 32 dairelik apartman karantinaya alındı

DİYARBAKIR'da, 5 kişilik ailede koronavirüs tespit edildi.

DİYARBAKIR'da, 5 kişilik ailede koronavirüs tespit edildi. Ailenin oturduğu 7 katlı 32 daireli apartman, karantina alındı.

Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 453'üncü Sokak'ta bulunan Dilan Apartmanı'nda oturan 2'si yetişkin 5 kişilik aile, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan testte aile üyelerinin tümünde koronavirüs tespit edilerek, tedaviye alındı.Apartman sakinlerinden koronavirüs tespit edilmesiyle Dilan Apartmanı karantina alındı. Apartmanın giriş ve çıkışları, polis tarafından kapatılırken, apartmanda oturanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.

Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı


Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 32 dairelik apartman karantinaya alındı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:14 Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık 21:12 Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:54 Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı 20:44 Sivasspor gole çok yaklaştı! Yıldız oyuncu kaleciyi geçemedi 20:24 Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı 20:05 Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:43 Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı 19:30 Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 19:11 Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 16:55 Koronavirüs vakalarının arttığı Elbistan'da belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
22:14
Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
21:12
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı
20:54
Sivasspor gole çok yaklaştı! Yıldız oyuncu kaleciyi geçemedi
20:44
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
20:24
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:05
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
19:43
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
19:30
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 22:20:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da 32 dairelik apartman karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]