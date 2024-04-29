Diyarbakır\'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Urfa Bulvarı Seyrantepe mevkisinde S.K idaresindeki yolcu minibüsü ile sürücüsü belirlenemeyen 21 AEZ 629 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan yolculardan F.Ç, G.B, S.E, B.A, H.Y, B.N ve otomobilde bulunan K.Y, hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
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