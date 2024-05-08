Diyarbakır'da Jandarma Operasyonunda 230 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Jandarma Operasyonunda 230 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır\'da Jandarma Operasyonunda 230 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda 230 kilo toz esrar ele geçirildi. Operasyonun amacı, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya çıkarmak ve uyuşturucu maddeleri adalete teslim etmekti. Operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı.

08.05.2024 09:35
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma operasyonunda 230 kilo toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Kayacık ve Kumluca mahallesi kırsalında icra edilen operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 230 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı ifade edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Jandarma Operasyonunda 230 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Jandarma Operasyonunda 230 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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