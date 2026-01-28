Diyarbakır'da Kaybolan Nimet Kılıç için Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Diyarbakır'da Kaybolan Nimet Kılıç için Arama Çalışmaları Sürüyor

Diyarbakır'da Kaybolan Nimet Kılıç için Arama Çalışmaları Sürüyor
28.01.2026 12:09
Zihinsel engelli Nimet Kılıç için arama çalışmaları 7. günde, 5 ilden AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç (45) için yürütülen arama çalışmaları 7'nci gününde sürerken, 5 ilden bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Nimet Kılıç'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

Arama çalışmalarının 7'nci gününde Mardin, Gaziantep, Bingöl, Şanlıurfa, Adıyaman'dan AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Nimet Kılıç'ı arama çalışmaları, 322 personel, 17 dron ve 2 jandarma arama köpeğiyle sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Çınar, AFAD

Diyarbakır'da Kaybolan Nimet Kılıç için Arama Çalışmaları Sürüyor

Diyarbakır'da Kaybolan Nimet Kılıç için Arama Çalışmaları Sürüyor
