Diyarbakır'da kuyumcu vurgunu: Onlarca mağdur iş yeri önüne akın etti

Gün içinde paraları aldı, akşam telefonları kapattı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kuyumcu iddialara göre, çok sayıda kişiyi mağdur ederek telefonları kapatıp kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcu, iddialara göre ortaya çıkan sayıda kişiyi mağdur ederek kayıplara karıştı. Kuyumcu önüne gelip mağdur olduklarını ileri süren vatandaşların beyanına göre, iş yerinin dün akşam saatlerine kadar da açık olduğu belirtildi. İş yeri önüne gelen mağdurlardan bazılarının 60 bin, 350 bin, 1,5 milyon, para bıraktığı, kimisinin de ziynet eşya alıp yatırım amaçlı bıraktığını ileri sürdü. Bazı mağdurlar dün, gün içinde para bıraktığı, bazılarının da bozdurduğu ziynet eşyanın parasının akşam hesaplarında olacağı iş yeri tarafından kendilerine söylendiği öne sürüldü. Mağdurlar, paralarının akşam hesaplarına geçmemesi üzerine aradıklarında kuyumcuya ulaşamadıklarını ve iş yeri önüne geldiklerini söyledi.

Sabah saatlerinde kuyumcu önüne gelen vatandaşlar, iş yeri sahibine ulaşamadı ve dükkanın kapalı olduğunu gördü. Mağdurlardan bazılarının ise dün akşam polise başvuruda bulunduğu, bazılarının ise durumu öğrenmesi üzerine iş yerinin önüne geldikten sonra karakola gittiği öğrenildi.