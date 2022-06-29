Diyarbakır'da mutfak atıklarının gübreye dönüştürülmesiyle ilgili eğitim verildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da mutfak atıklarının gübreye dönüştürülmesiyle ilgili eğitim verildi

29.06.2022 16:04
Diyarbakır'da mutfak atıklarının gübreye dönüştürülmesiyle ilgili eğitim verildi

Türk Kızılay Sur Şubesi tarafından hayata geçirilen "Mutfak Atıkları Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında kadınlara eğitim verildi.

Türk Kızılay Sur Şubesi tarafından hayata geçirilen "Mutfak Atıkları Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında kadınlara eğitim verildi.

Türk Kızılay Sur Şubesi tarafından hayata geçirilen "Mutfak Atıkları Toprakla Buluşuyor" projesi çerçevesinde gönüllüler, mutfak atıklarının organik gübreye dönüştürülmesiyle ilgili eğitim aldı.

Kızılay Sur Şube Başkan Yardımcısı Gülhan Sönmez, yapığı açıklamada, doğayı korumak, dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmek ve sıfır atık çalışmalarına destek olmak adına proje hazırladıklarını belirtti.

İlçede yürütecekleri çalışmaya değinen Sönmez, "Mutfak atıklarının çevreye zarar vermek yerine kompost gübreye dönüştürüp toprağa ve çevremize yararlı hale getirilmesi bilincini ailelerimize kazandırmak ve bu uygulamayı yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.

Programa, Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Cüneyt Özmen, Kadın Kolları Başkanı Kumru Doğan, Kadın Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Hatice Demir de katıldı.

Elde edilecek gübre, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ile ilçedeki topraklarla buluşturularak bitkilerin gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

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Kaynak: AA

Kızılay, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da mutfak atıklarının gübreye dönüştürülmesiyle ilgili eğitim verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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