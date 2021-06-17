Diyarbakır'da organize sanayi bölgesinde aşı uygulaması başladı - Son Dakika

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çalışanlara sağlık ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanıyor.

Diyarbakır OSB'den yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, OSB'de yer alan fabrikadaki işçileri aşılamaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, sanayi çalışanlarının da çok önemli bir görevi ifa ettiğini belirtti.

Kovid-19'la mücadelede sağlık ekiplerinin büyük rol oynadığını belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Allah onların yardımcısı olsun. Bugünlere onların sayesinde geldik. Bir ülkenin kalkınması için de sanayi işçilerine ihtiyaç var. Sağlık çalışanları ne kadar önemli ve kutsal bir iş yapıyorsa, sanayi işçileri de aynı derecede önemli işler yapıyor. OSB'deki bütün etaplarda çalışan işçilerimizi bu özveri ve fedakarlıklarından dolayı kutluyoruz. Allah onlardan razı olsun. Onların azimli çalışması sayesinde fabrikalar hiç durmadan üretim yaptı."