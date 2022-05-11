Diyarbakır'da polis uygulamasında 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da polis uygulamasında 9 şüpheli yakalandı

11.05.2022 16:37
Diyarbakır'da polis uygulamasında 9 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis uygulamasında, haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis uygulamasında, haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede huzur ortamının sürekli kılınması için uygulama yapıldı.

Uygulamada, haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin de yer aldığı 9 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 10 fişek, bıçak, 12 paket halinde toplam 19,12 gram metamfetamin maddesi ve 8,02 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Diyarbakır, Hisarcık, Bismil, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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