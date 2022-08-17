Diyarbakır'da sahte ve düşük ayarlı altınla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak - Son Dakika
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Diyarbakır'da sahte ve düşük ayarlı altınla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak

17.08.2022 16:38
Diyarbakır'da sahte ve düşük ayarlı altınla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak

Diyarbakır'da sahte ve düşük ayarlı altınla ilgili alınabilecek önlemlerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Diyarbakır'da sahte ve düşük ayarlı altınla ilgili alınabilecek önlemlerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da son dönemde artan sahte ve düşük ayarlı altın dolaşımına karşı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı ile Diyarbakır Kuyumcular Odası (DİKO) iş birliğiyle toplantı gerçekleştirilecek.

Bilgilendirme toplantılarının, 18 Ağustos Perşembe günü 14.00'te Sümer Park Kompleksi içerisinde bulunan cep sinema salonunda, ayrıca 19 Ağustos Cuma günü 14.00'te Ben-u Sen Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da sahte ve düşük ayarlı altınla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da sahte ve düşük ayarlı altınla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak - Son Dakika
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