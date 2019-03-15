Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 3 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 3 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 3 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay, Diyarbakır'ın Hani ilçesi merkezindeki 15 Temmuz Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferhat Demir, Serhat Demir ve İsmail Demir vücutlarına kurşun isabet etmesi sebebiyle olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Hani Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden 3 kişi ise otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İlçede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(Murat Başal/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

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