Üye Girişi
Diyarbakır'da sonbahar güzelliği - Son Dakika

Diyarbakır'da sonbahar güzelliği

25.11.2021 11:05
Diyarbakır'da sonbahar güzelliği

Medeniyetler şehri olarak bilinen Diyarbakır'da, sonbahar mevsimiyle doğada renk cümbüşü yaşanıyor.

Medeniyetler şehri olarak bilinen Diyarbakır'da, sonbahar mevsimiyle doğada renk cümbüşü yaşanıyor.

Kentte sonbahar renklerine bürünen tarihi mekanlar, çevresindeki sarı, kahverengi ve yeşilin hakim olduğu alanlarla güzelliklerine güzellik kattı.

Dicle Nehri'nin iki yakasını bağlayan Ongözlü Köprü başta olmak üzere kentteki tarihi mekanlardaki eşsiz sonbahar manzaraları görenleri hayran bırakıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ve 8 bin yıldır kesintisiz tarımın yapıldığı Hevsel Bahçeleri de sonbahar renklerine bürünmüş durumda.

Diyarbakır'da sonbahar güzelliği
Diyarbakır'da sonbahar güzelliği
Diyarbakır'da sonbahar güzelliği
Diyarbakır'da sonbahar güzelliği
Diyarbakır'da sonbahar güzelliği

Diyarbakır, Sonbahar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da sonbahar güzelliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıladı: Bugün Acil Kullanım Onayına başvurduk 11:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıladı: Bugün Acil Kullanım Onayına başvurduk AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama 11:25 AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak 11:23 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Hazal Kaya'dan küfür itirafı: Hepsi benim bebeğim 11:09 Hazal Kaya'dan küfür itirafı: Hepsi benim bebeğim Aman dikkat! Vücudunuzdaki 'ben'ler kanserin habercisi olabilir! 09:28 Aman dikkat! Vücudunuzdaki 'ben'ler kanserin habercisi olabilir!
Geçinemiyoruz eylemleri! İstanbul Emniyet Müdürlüğü: 70 kişi gözaltına alındı! 09:12 Geçinemiyoruz eylemleri! İstanbul Emniyet Müdürlüğü: 70 kişi gözaltına alındı! Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım 08:52 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım

Son Dakika Haberleri
11:27 Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar
11:24 AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama
11:24 İçlerinde PKK'nın sözde sorumlusunun da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi
11:22 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak
11:21 Beşiktaş'a attığı gollerle anılan Haller, başarının sırrını verdi
11:08 Hazal Kaya'dan küfür itirafı: Hepsi benim bebeğim
10:38 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!
10:38 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça eksiklerle çıkacak
10:33 Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek?
10:31 Yunan gazetesi paylaştı! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı olağanüstü topladı! İşte ekonominin izleneceği yeni yol haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı olağanüstü topladı! İşte ekonominin izleneceği yeni yol haritası         
11:31
Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar         
11:28
İçlerinde PKK'nın sözde sorumlusunun da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi İçlerinde PKK'nın sözde sorumlusunun da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi         
11:24
Beşiktaş'a attığı gollerle anılan Haller, başarının sırrını verdi Beşiktaş'a attığı gollerle anılan Haller, başarının sırrını verdi         
11:21
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 11:36:31. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da sonbahar güzelliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement