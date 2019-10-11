Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337...
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337...

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337...

1 saat önce

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337..., System.String[]

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:32 Kaynak: AA
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