Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın İki İlçesi Doğalgaza Kavuştu

Diyarbakır'ın İki İlçesi Doğalgaza Kavuştu

48 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Nisan 2017’de Diyarbakır’da katıldığı toplu açılış ve temel atma töreninde doğal gaz müjdesi verdiği Ergani ve Çermik ilçelerine dogal gaz verilmeye başlandı. Her iki ilçeye verilmeye başlanan doğal gaz ve hayata geçirilen diğer projeler için İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un da katıldığı toplu açılış törenleri düzenlendi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri […]The post Diyarbakır’ın iki ilçesi doğalgaza kavuştu appeared first on Enerji Enstitüsü.

Diyarbakır'ın İki İlçesi Doğalgaza Kavuştu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Nisan 2017'de Diyarbakır'da katıldığı toplu açılış ve temel atma töreninde doğal gaz müjdesi verdiği Ergani ve Çermik ilçelerine dogal gaz verilmeye başlandı.

Her iki ilçeye verilmeye başlanan doğal gaz ve hayata geçirilen diğer projeler için İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un da katıldığı toplu açılış törenleri düzenlendi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise kaplıca turizmi ve tarım yatırımlarıyla Çermik'in refah ve kalkınma merkezi olacağını söyledi.

Açılış kurdelelerinin kesilmesinin ardından meşalelerin yakılmasıyla ilçeye ilk doğal gaz verildi.

Ergani ilçesinde de 56 milyona mal olan yatırımların açılış töreni gerçekleştirildi. Ergani'de hayata geçirilen projelerin açılış kurdeleleri kesildi, meşalelerin yakılmasıyla Ergani ilçesine ilk doğal gaz verilmeye başlandı.

The post Diyarbakır'ın iki ilçesi doğalgaza kavuştu appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:51 

Ergani, Diyarbakır, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de Liglere Yerel Seçim Ayarı Berat Albayrak Babasının Koluna Girip Mezarlığa Gitti Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı İstanbul İçin Ezber Bozan Anket! İmamoğlu, Yıldırım'ın 1,5 Puan Önünde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 21:39:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın İki İlçesi Doğalgaza Kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]