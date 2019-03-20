Diyarbakır'ın İki İlçesi Doğalgaza Kavuştu
48 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Nisan 2017’de Diyarbakır’da katıldığı toplu açılış ve temel atma töreninde doğal gaz müjdesi verdiği Ergani ve Çermik ilçelerine dogal gaz verilmeye başlandı. Her iki ilçeye verilmeye başlanan doğal gaz ve hayata geçirilen diğer projeler için İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un da katıldığı toplu açılış törenleri düzenlendi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri […]The post Diyarbakır’ın iki ilçesi doğalgaza kavuştu appeared first on Enerji Enstitüsü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 1 Nisan
2017'de Diyarbakır
'da katıldığı toplu açılış ve temel atma töreninde doğal gaz müjdesi verdiği Ergani
ve Çermik
ilçelerine dogal gaz verilmeye başlandı.
Her iki ilçeye verilmeye başlanan doğal gaz ve hayata geçirilen diğer projeler için İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un da katıldığı toplu açılış törenleri düzenlendi.
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
ise kaplıca turizmi ve tarım yatırımlarıyla Çermik'in refah ve kalkınma merkezi olacağını söyledi.
Açılış kurdelelerinin kesilmesinin ardından meşalelerin yakılmasıyla ilçeye ilk doğal gaz verildi.
Ergani ilçesinde de 56 milyona mal olan yatırımların açılış töreni gerçekleştirildi. Ergani'de hayata geçirilen projelerin açılış kurdeleleri kesildi, meşalelerin yakılmasıyla Ergani ilçesine ilk doğal gaz verilmeye başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:51
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