Son Dakika Haberleri: Diyarbakır merkezli 15 ilde sahtecilik operasyonu: 40 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır merkezli 15 ilde sahtecilik operasyonu: 40 gözaltı

1 saat önce

DİYARBAKIR merkezli 15 ilde, kamu kurum ve kuruluşlarını 5 milyon 250 bin TL zarara uğratıp dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet alanlara yönelik düzenlenen 2'nci dalga operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı, 41 şüpheli aranıyor.

Diyarbakır merkezli 15 ilde sahtecilik operasyonu: 40 gözaltı, System.String[]
DİYARBAKIR merkezli 15 ilde, kamu kurum ve kuruluşlarını 5 milyon 250 bin TL zarara uğratıp dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet alanlara yönelik düzenlenen 2'nci dalga operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı, 41 şüpheli aranıyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında düzenlenen 1'inci dalga operasyonunda ise 127 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır merkezli 15 ili kapsayan, sahte engelli sağlık kurulu raporlarıyla engelli maaşı, bakıcı maaşı, ÖTV'siz araç alımı, malulen emeklilik ve askerlikten muafiyet sahte belgeleri hazırlayanların tespitine yönelik çalışma başlattı.
40 YENİ GÖZALTI
Çalışma kapsamında, Diyarbakır ve 15 ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların sahte belge hazırlayanlar tespit edildi. Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik  20 Ekim 2018'de düzenlenen birinci dalga operasyonunda 127 kişi gözaltına alınmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, 25 Haziran günü 2'nci dalga operasyonu başlattı. 2'nci dalga operasyonunda aralarında sağlık çalışanları, memur ve öğretmenin de bulunduğu toplam 40 kişi gözaltına alınırken, 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik, rüşvet suçlarını işleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını 5 milyon 250 bin TL zarara uğrattıkları belirlendi.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:33 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuşadası'nda 9 metrekarelik dondurma tezgahına aylık 38 bin lira kira teklif ettiler Kırmızıda geçen yaya: Gidin başkasını yakalayın Hülya Avşar 700 bin TL'lik oyuncağıyla poz verdi! Sosyal medya kampanyası sonuç verdi! Eren Bülbül'ün ismi SİHA'lara verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 23:14:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır merkezli 15 ilde sahtecilik operasyonu: 40 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]