Diyarbakırlı iş insanından Afrika'ya yardım - Son Dakika

Diyarbakır'da tatlı sektöründe yer alan iş insanı Sıtkı Altunbay, Afrika'nın çeşitli bölgelerinde 6 su kuyusu açtı, köy halkını gıda ve giyim yardımında bulundu.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın Wukonu bölgesi Empoli köyünde su kuyusu açılışına katılan iş insanı Altunbay, 500 nüfuslu halkın su ihtiyaçlarını karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Köyün cami ve medresesine yakın yerde su kuyusu açıp vatandaşların 3 kilometrelik su taşıma eziyetinden kurtarmayı hedeflediklerini belirten Altunbay, köy halkının hayır dualarını almaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu'nun kendilerine büyük katkıları olduğunu aktaran Altunbay, köy halkınca çok sıcak karşılandıklarını bildirdi.

Altunbay, şöyle konuştu:

"Köyde su kuyumuzu dualar eşliğinde açtık. Ayrıca köylerde bulunan cami, medreselere ve vatandaşlara yaklaşık 10 bin Kur'an-ı Kerim hediye ettik. Un, tatlı ve kurban etinden oluşan 10 kilogramlık paketleri de köy halkına dağıttık. Yaklaşık 10 bin çocuğa da giyim yardımında bulunduk. Sevinçleri görülmeye değerdi. Onlar mutlu olunca, bizler de seviniyoruz. Kısmet olursa, bu tür çalışmalarımıza, önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Bizleri dualar ve tekbirlerle karşılayan köy halkı, yine dualarla uğurladılar. Kardeşlik zincirine yeni halkalar eklediğimiz için çok mutluyuz."