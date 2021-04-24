Djaniny ve Ekuban, bir dakika içinde iki net fırsatı kaçırınca Trabzonsporlu oyuncular yıkıldı

Trabzonspor'da ilk yarıda kaçan goller ekran başındaki taraftarlarına saç baş yoldurttu. Penaltıda topun başına geçip ilk golü atan Djaniniy, 35'inci dakikada ise aynı sakinliğini koruyamadı. Baker'ın nefis ara pasında Karagümrük savunması bir anda boşta kaldı, araya kaçan Djaniny, kalecinin açılmasıyla sakinliğini koruyamadı ve zayıf bir vuruşla file bekçisinin ayağına nişanladı topu.

PEŞ PEŞE KAÇTI

Djaniny, kaçan golün ardından sonra bir süre kendisine inanamadı. Bir dakika sonra yine Baker'ın kullandığı serbest vuruşta seken top Ekuban'ın önüne düştü. Arka direkte boşta kalan Ekuban, topu auta gönderdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve sahadaki futbolcular, peş peşe kaçan goller sonrası bir süre şok yaşadı.