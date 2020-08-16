Doç. Dr. Buldu: "Yeni doğan sünnetini şiddetle tavsiye ediyoruz" - Son Dakika

- Doç. Dr. Buldu: "Yeni doğan sünnetini şiddetle tavsiye ediyoruz"

KONYA - Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Buldu, yeni doğan döneminde yapıldığı takdirde yara iyileşme hızının fazla olması nedeniyle bebeklerde sünneti tavsiye ettiklerini ve ailelerin bu konuda daha çok bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Medova Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Buldu, yeni doğan döneminin çocuklarda doğduktan sonraki ilk bir aylık dönem olduğunu söyledi. Yeni doğan döneminin kendine has özellikleri olduğunu ifade eden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Buldu, "Bu dönemde çocuklarda ağrı duyusu daha azdır. Yara iyileşmesi çok hızlıdır. Yeni doğan dönemi birinci günden itibaren başlar, 30. güne kadar sürer. Sünnet özellikle yeni doğan döneminde yapıldığı zaman yara iyileşme hızının fazla olması, lokal anestezi ile sadece o bölgeyi uyuşturup sünnet yapmanın mümkün olması, çocuklarda ağrı duyusunun az gelişmiş olmasından dolayı ağrı çekmemesine sebebiyet veriyor. Hem çocuk için hem anne baba için hem yapan hekimlerimiz için birçok avantaj sunuyor. Bu sebeplerden dolayı yeni doğan sünnetini şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.

Türkiye'de genelde sünnet yaşı olarak ilkokul çağı ve öncesindeki dönemin tercih edildiğini ifade eden Doç. Dr. İbrahim Buldu, "Amerika ve yurt dışında idrar yolunu koruyucu etkisinden dolayı yeni doğan döneminde çocuklara sünnet yapılması pediatri dernekleri tarafından tavsiye ediliyor. Biz hastanemizde yeni doğan sünnetini doğduğu günden itibaren anne babalarımıza tavsiye ediyoruz ve uygulamaya da çalışıyoruz. Bundan da oldukça memnun olunduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Enfeksiyon riski azalıyor"

Sünnet yapılması halinde enfeksiyon ve kanama gibi durumların çok az görüldüğünü anlatan Doç. Dr. Buldu, o yaşlarda damarlanmanın az olduğu için yaranın erken kapandığını ve enfeksiyon riskinin çok az olduğunu belirtti. Buldu, "Yeni doğan sünnetiyle ilgili olarak ailelerin bu konuda biraz daha bilgilendirilmesi, avantajlarından haberdar olması sünnete eğilimi artıracaktır. İleri yaşlarda çocuğun bilinçli hale gelmesi bakımı zorlaştırmakta, damarların artması kanama ihtimalini artırmakta, lokal değil genel anesteziyle yapılma durumu ortaya çıkmaktadır. Ondan dolayı biz yeni doğan bebeği olan ailelere bunu muhakkak düşünmelerini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.