Doç. Dr İhsan Sami Uyar, 2 yıldır Kırşehir'de kalp ameliyatları yapıyor - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı İhsan Sami Uyar, 2 yıldır Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirdiği ameliyatlar hakkında bilgilendirme yaptı.



Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın göreve gelmesiyle birlikte üniversiteye kazandırdığı Tıp Fakültesi, kaliteli eğitim anlayışı ve alanında uzman doktorları ile Kırşehir'in sağlık sektöründe marka şehir olması için çalışmalar yürütüyor.



Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık iki yıldır açık kalp ameliyatları, şah damarı ameliyatları, kalp kapak ameliyatları ve aort damarı ameliyatları yaptıklarını anlatan Uyar, 250'den fazla açık kalp ameliyatı ile beş kez aort atar damar balonlaşması ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.



Kırşehir'de yapılan ameliyatlarda başarı standartlarını yakaladıklarını anlatan Uyar'ın açıklaması şöyle;



"Son yapılan aortun balonlaşması ameliyatı aortun çapının 5,5 santimetreyi geçmesi ve aortun yırtılma tehlikesinden dolayı yapıldı. Yırtılma gerçekleştiğinde ölüme sebep olabilirdi. Yırtılmayı engellemek için şimdiye kadar beş kez bu ameliyatı yaptık ve hastaya suni damar taktık."



Kırşehir'de yaşayan halkın karmaşık ameliyatlarda çevre illere giderek tedavi olmaya çalıştıklarını ifade eden Uyar, aslında yapılan bu ameliyatların dünya başarı standartlarının üzerinde olduğunu kaydetti. - KIRŞEHİR